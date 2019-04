INCIDENTE A4, 16 KM CODA A DESENZANO/ Scontro fra camion, traffico autostrada in tilt

Sono 16 i km di coda, destinati ad aumentare, formatisi dopo l’incidente stradale che ha avuto luogo intorno alle 7 di oggi, martedì 9 aprile 2019, sulla autostrada A4, in direzione Venezia, nel tratto tra Desenzano e Sirmione all’altezza del km 248,700. Secondo quanto riferito dal portale Bresciasettegiorni, i mezzi pesanti coinvolti con danni gravi sarebbero addirittura tre, mentre il sito automoto.it riferisce di un impatto che ha coinvolto un camion e una vettura. Nell’impatto sarebbero rimasti feriti un 37enne e un 49enne: sul posto sono prontamente intervenute tre volanti della Stradale, Vigili del fuoco e soccorso autostradale. L’ambulanza precipitatasi sul luogo dell’impatto in codice rosso ha soccorso i due conducenti ma, stando a quanto riferito da automoto.it, le condizioni dei due non sarebbero preoccupanti, al punto che ne è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice verde.

INCIDENTE A4, 16 KM CODA A DESENZANO

Escluso che l’incidente verificatosi questa mattina in prossimità di Desenzano possa aver causato vittime, il prezzo da pagare più alto sembra essere quello relativo alla viabilità. Il traffico, come dimostrato dai 16 km di coda in aumento di cui abbiamo dato conto in apertura, sull’arteria interessata dallo scontro è letteralmente paralizzato. Dal momento che si registrano lunghe file di auto anche in uscita a Brescia Est, tra i consigli forniti da Autostrade per l’Italia vi è quello di prendere l’uscita di Brescia centro. Ulteriori informazioni vengono aggiunte da L’Arena, che segnala come gli operatori dell’autostrada e la Polizia stradale dopo l’incidente abbiano chiuso completamente la viabilità per consentire i soccorsi e liberare le carreggiate, con il traffico riaperto soltanto intorno alle 8.40. Le lunghe code sono dunque in fase di smaltimento in entrambe le direzioni in particolare tra Desenzano e Sommacampagna e si aggiungono ad un contesto di forte afflusso verso Verona Sud per il terzo giorno di Vinitaly.

