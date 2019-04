NAPOLI, AGGUATO DAVANTI SCUOLA/ Rione Villa, sicari in scooter: un morto e un ferito

Attimi di terrore puro quelli vissuti davanti ad una scuola di Napoli questa mattina, quando intorno alle 8,30 del mattino, orario di ingresso dell’Istituto Vittorino da Feltre, nel cuore del Rione Villa, è andato in scena un agguato in cui ha perso la vita Luigi Mignano, di 57 anni, ed è rimasto ferito anche il figlio, il 32enne Pasquale. Lo riferisce La Repubblica, sottolineando come accanto al corpo senza vita di Luigi Mignano, per terra, sia rimasto anche lo zainetto di un bambino. Un elemento che fornisce un’indicazione chiarissima sul rischio corso dai piccoli della scuola situata nella zona Est di Napoli questa mattina: quello cioè di restare coinvolti in una sparatoria che avrebbe potuto avere delle conseguenze ancora più gravi di quelle che già ha causato con la morte del 57enne.

NAPOLI, AGGUATO DAVANTI ALLA SCUOLA: UCCISO LUIGI MIGNANO

Secondo le prime informazioni che arrivano da Napoli, il copione che ha portato alla morte di Luigi Mignano è quello classico che caratterizza molti degli agguati cui il capoluogo campano è tristemente abituato. A colpire mortalmente il 57enne che si trovava davanti all’Istituto Vittorino da Feltre nel rione Villa, precisamente in via Sorrento, sarebbero stati infatti due sicari a bordo di uno scooter, i quali non si sarebbero limitati ad esplodere pochi colpi, bensì ne avrebbero sparati numerosissimi. Lo dimostra il fatto che un’auto che si trovava nella zona in cui ha avuto luogo la sparatoria risulta adesso crivellata di proiettili. Il figlio della vittima, Pasquale, ferito ad una gamba è stato trasferito presso l’Ospedale del Mare. Come riportato da La Repubblica, non è ancora chiaro se i due obiettivi dei sicari avessero o meno dei precedenti.

