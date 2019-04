Pioltello, incendio su tetto palazzina: evacuata/ Via Cilea, lunga colonna di fumo

Momenti di grande paura e tensione a Pioltello: un incendio, intorno alle 13:40 di oggi, martedì 9 aprile 2019, è divampato sul tetto di un palazzo di 8 piani situato in via Cilea, nel quartiere Satellite. Lo riferisce “Milano Today”, sottolineando come dallo stabile si sia levata una spessa colonna di fumo nero che ha messo in allarme tutti i residenti della zona. Massiccio il dispiegamento di forze nel tentativo di sedare le fiamme che hanno intaccato la parte superiore del palazzo: sono state infatti sei gli automezzi dei vigili del fuoco precipitatisi sul luogo dell’incendio, con i pompieri che non senza fatica sono riusciti a venire a capo del rogo. La domanda adesso riguarda le cause che hanno portato all’incendio: cos’è successo al palazzo di via Cilea nel quartiere Satellite di Pioltello?

PIOLTELLO, INCENDIO SU TETTO PALAZZINA

Non solo i vigili del fuoco: quando è scattato l’allarme per l’incendio scoppiato sul tetto di una palazzina di Pioltello si sono recati sul posto con diversi mezzi anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale, come riferito dal portale “La Martesana”. I pompieri, intervenuti da Gorgonzola e da Milano, hanno dovuto le autoscale per riuscire a domare le fiamme che imperversavano all’ultimo piano dello stabile, all’altezza delle terrazze. Secondo una prima ricostruzione della dinamica del rogo, di cui dà conto “Milano Today”, l’incendio avrebbe interessato alcuni materiali di risulta collocata all’ultimo piano della palazzina, . Cosa più importante, da quanto emerso finora, nonostante le fiamme e il fumo non si registrerebbero feriti o intossicati.

