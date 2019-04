Stupro Ancona, Cassazione annulla sentenza choc/ “Aspetto fisico è irrilevante”

L’aspetto fisico di una donna non conta nei casi di stupro e non è un aspetto utile per valutare la credibilità della sua denuncia. Lo ha affermato la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui ha annullato con rinvio il verdetto di assoluzione pronunciato dalla Corte d’Appello di Ancona nei confronti di due sudamericani che erano accusati di aver violentato una ragazza peruviana a Senigallia. Nella sentenza di Appello si faceva riferimento infatti alla “mascolinità” della vittima per minare la sua versione. Ma l’aspetto fisico di una donna che denuncia una violenza sessuale «è del tutto irrilevante» ed è un «elemento non decisivo» per valutarne, appunto, la credibilità. La Cassazione, come riportato da Repubblica, ha accolto il ricorso del procuratore della Corte d’Appello di Ancona e della ragazza peruviana, ritenendo fondati i loro reclami. Per gli ermellini i giudici di merito si sarebbero basati su una «incondizionata accettazione» del racconto proposto dalla difesa degli imputati.

STUPRO ANCONA, CASSAZIONE ANNULLA SENTENZA CHOC

Non c’è stato dunque nessun «serio raffronto critico» con la sentenza di condanna emessa in primo grado. La Cassazione ha rilevato inoltre che senza l’indispensabile «supporto probatorio» le dichiarazioni dei due imputati riguardo il consenso al rapporto sessuale sono state prese per buone a fronte della brutalità del rapporto in seguito a cui la ragazza si è dovuta a sottoporre a intervento chirurgico e trasfusione. La vicenda dunque sarà esaminata nuovamente con l’appello bis dai magistrati di Perugia. Ha fatto molto discutere comunque questa vicenda, e non poteva essere altrimenti. I giudici, tra le altre cose, ricordavano che il presunto stupratore sul proprio cellulare aveva memorizzato il numero della vittima col nome “Vikingo” per alludere alla sua mascolinità, scrivendo «come la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA