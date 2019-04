Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: super teste processo Cucchi (9 aprile 2019) 

Tra le ultime notizie si torna a parlare della deposizione in aula del carabiniere Francesco Tedesco, il militare che per primo ha deciso di dire la verità sulla morte di Stefano Cucchi, il geometra arrestato per un reato legato agli stupefacenti e poi “misteriosamente” morto in ospedale. Tedesco ha confermato che il 31 enne fu pestato a morte da due suoi colleghi, Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo. Tedesco di fatto accusa i colleghi di aver perso la testa per il rifiuto di Cucchi di sottoporsi al “foto segnalamento”, il pestaggio inizio per quel motivo è andò avanti per parecchi minuti. Il carabiniere accusa inoltre il suo superiore diretto di aver fatto sparire una annotazione di servizio. Nella giornata è arrivata anche una missiva del Comandante dei Carabinieri, con il quale l’alto ufficiale dichiara di pensare per la costituzione di parte civile.

Dopo il raid di due aerei riconducibile al generale Khalifa Haftar si fa drammatica la situazione a Tripoli. Le bombe cadute dal cielo non hanno creato danni alle piste dell’aeroporto internazionale di Mitiga, ma hanno di fatto spinto i responsabili a dichiarare lo scalo non operativo. Intanto continua la fuga dei civili dalla città ormai assediata dalle truppe degli insorti, solo nella giornata di oggi ad abbandonare la propria abitazione, secondo delle fonti ONU, sono state più di cinquemila persone. Inizia a muoversi anche la diplomazia mondiale con Federica Mogherini, responsabile della politica estera dell’Unione Europea che chiede l’immediato cessate il fuoco. Da una prima stima le vittime dei disordini sono oltre una ventina, un centinaio invece i feriti, alcuni in gravi condizioni.

Un si arrivato quasi all’unanimità da parte delle associazioni di categoria (solo due si sono dette contrarie) ha dato il primo via libero al piano di rimborso per i risparmiatori truffati dalle banche. L’incontro avvenuto a Palazzo Chigi alla presenza del Premier Conte, ha infatti disposto un doppio binario per ottenere i cosiddetti “ristori”, il rimborso diretto sarà ottenuto dai risparmiatori con un patrimonio netto inferiore ai 35.000 euro, chi invece supera tale soglia dovrà accedervi tramite un concordato semplificato. I cittadini per vedere i soldi dovranno però attendere i decreti attuativi da parte del governo. Le risorse messe a disposizione dovrebbero essere di circa un miliardo e mezzo di euro.

Sono due vere e proprie icone nei rispettivi campi ma in queste ore il noto cantante Jovanotti e l’alpinista Messner non se le mandano certo a dire. L’oggetto della discordia un concerto che il cantante ha organizzato a Plan de Corones in Alto Adige, a 2.275 metri di altitudine, un concerto che a sua detta rispetterà prioritariamente l’ambiente. All’alpinista il luogo non è per nulla piaciuto, e senza mezzi termini ha dichiarato che chi di dovere dovrebbe negare l’autorizzazione. A stretto giro di posta la risposta di Cherubini che afferma di rispettare Messner come alpinista ma di non avere nessuna considerazione di Messner come “esperto” di concerti.

La Juventus di Massimiliano Allegri è arrivata alla vigilia della sfida contro l’Ajax valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Cresce l’ottimismo per l’impiego dal primo minuto di Cristiano Ronaldo che dovrebbe farcela a giocare. Invece rimangono negative le sensazioni su Emre Can che si è fermato sabato durante la sfida contro il Milan di Gennaro Gattuso. Attenzione poi a Giorgio Chiellini che ha accusato un problema muscolare nell’allenamento di ieri. Alle 18.40 sarà il momento di sentir parlare Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il tecnico avrà così la possibilità di svelare alcune mosse in vista di domani. Intanto si scende in campo stasera con le sfide Liverpool Porto e Tottenham Manchester City.



