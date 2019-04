Vestita da sposa interrompe il matrimonio dell’ex/ Video, “Torniamo insieme” e lui…

Interrompe il matrimonio dell’ex per convincerlo a tornare con lei. Un fuoriprogramma inaspettato rischia di rovinare il giorno più importante della vita di una coppia. L’ex fidanzata del suo futuro sposo si è presentata al loro matrimonio per interromperlo e convincerlo a tornare con lei. «Ti prego, perdonami, torniamo insieme», lo implora. Una scena già vista? Non proprio, perché la donna si è presentata vestita da sposa. In trenta secondi di video, trasmesso dai media asiatici e diventato comprensibilmente virale, si sono consumati ben due drammi. Quello della coppia, a cui è stato rovinato il giorno più bello della loro vita, e quello della ex, che disperata ha assistito al matrimonio di quello che era il suo grande amore. Sui social si è parlato molto di questo caso, in particolare su Weibo, che è una piattaforma asiatica simile a Twitter. La vicenda comunque è stata ricostruita da un’emittente Hunan Legal Channel. Si tratta della Star Video, che ha pubblicato il filmato e ricostruito questa storia drammatica.

VESTITA DA SPOSA INTERROMPE MATRIMONIO DELL’EX

I due sposini si stavano recando all’altare quando la vecchia fidanzata di lui è arrivata all’improvviso prendendo la mano dell’uomo. Si mette in ginocchio e lo prega di perdonarla e di tornare insieme. Tutto questo di fronte alla sposina e agli invitati. Quella preghiera ha fatto molto discutere, non solo i presenti, ma anche chi ha assistito virtualmente alla scena. «Non distruggere la relazione di altre persone soltanto per una tua ossessione», ha scritto qualcuno. L’ex fidanzata dello sposo è stata infatti bollata subito come “rovina feste”. C’è chi ha commentato evidenziando che questo è un motivo per il quale non si può restare amici con una ex, altri invece si sono interrogati sulla ragione che ha spinto quella donna ad inginocchiarsi per chiedere perdono all’ex fidanzato, per di più in abito da sposa nel giorno delle sue nozze con la nuova compagna. E questo è un mistero, perché questa domanda non ha ancora trovato risposta… La sposa comunque, imbarazzata e sorpresa per quanto stava accadendo, è scappata via via e lo sposo l’ha inseguita.





