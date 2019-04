26enne morto soffocato durante pranzo di Pasqua/ Monopoli, fatale un boccone di carne

Tragedia nel giorno di Pasqua a Monopoli, in provincia di Bari. Un giovane è morto soffocato per colpa di un boccone di carne. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, e riportate dalla stampa locale, il 26enne era a tavola con la sua famiglia a casa dello zio quando un boccone di carne gli ha ostruito le vie respiratorie facendolo morire soffocato. Inutili i soccorsi provati dai parenti e dai sanitari che sono accorsi sul posto. Avrebbero anche praticato una tracheotomia sul ragazzo, ma senza purtroppo riuscire a salvarlo. Drammatico il racconto di quella che in pochi attimi si è trasformata da festa in tragedia. Il 26enne si è sentito male dopo aver ingerito un pezzo di carne: in poco tempo la situazione è degenerata. Il ragazzo ha chiesto aiuto ai familiari che hanno provato subito a liberare le sue vie respiratore. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, hanno fatto scattare l’allarme. L’intervento dei medici però si è rivelato vano: ora saranno i poliziotti del commissariato di Monopoli a fare luce sull’accaduto.

26ENNE MORTO SOFFOCATO DURANTE PRANZO DI PASQUA

In ospedale c’è stata l’estrazione del bolo che gli aveva bloccato le vie respiratorie, ma nonostante ciò il giovane di 26 anni è deceduto. Qualche giorno c’è stato il salvataggio di una 52enne di Santeramo in Colle ad opera del 118. La donna ha rischiato di morire a causa di un boccone di formaggio. La tragedia di Monopoli purtroppo non è un caso isolato. Solo pochi mesi fa si verificò un caso analogo a Reggio Emilia. Era il mese di gennaio e anche allora tutto si consumò in pochi attimi ma all’interno di un ristorante. Un uomo stava cenando quando ha cominciato a soffocare senza riuscire a respirare. La persona che era con lui chiese subito aiuto, mentre un cliente del ristorante provò invano a estrarre il boccone, ma senza successo. Anche il successivo intervento dei medici del 118, arrivati sul posto, non riuscì a salvare la vita dell’uomo: il 70enne morì poco dopo l’arrivo in ospedale.

