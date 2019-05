Adunata Alpini 2019 a Milano/ L’adunata del centenario parte da Piazza Duomo

Adunata Alpini 2019, tutto pronto a Milano per l’evento in programma da oggi 10 maggio al 12 maggio. Dopo l’Adunata 2018 a Trento, penne nere nel capoluogo lombardo per la quarta volta nella storia dopo quelle del 1959, 1972 e 1992, con quella che prenderà il via oggi che sarà l’Adunata del Centenario: un appuntamento storico, con L’ANA che nacque l’8 luglio 1919. Via alle ore 10.00 in Piazza Duomo con l’alzabandiera a cui seguiranno momenti commemorativi, come la deposizione di una corona ai Caduti in Piazza Sant’Ambrogio e un omaggio al monumento all’Alpino nel Giardino Bompiani. Alle ore 14.00, invece, ci sarà l’inaugurazione della Cittadella militare e delle specialità di Protezione Civile ANA, seguita dalla presentazione “opera alla Città” della protezione civile ANA. Infine, alle 18.30, la sfilata della Bandiera di Guerra.

ADUNATA ALPINI 2019, INFO UTILI E PROGRAMMA

Il programma dell’11 maggio prende il via alle ore 8.00 con la visita del presidente nazionale al Servizio d’Ordine Nazionale, presso la Fabbrica del Vapore. Successivamente, come riporta Il Girno, l’incontro tra il presidente nazionale, il CDN e i presidenti di sezione con le sezioni all’estero, delegazioni IFMS e militari stranieri. Alle ore 12.00 l’atteso lancio dei paracadutisti presso l’Arena Civica, mentre alle 16.00 è prevista la messa in suffragio ai Caduti e sfilata fino all’auditorium Assolombarda. Alle 18.00 l’incontro del presidente ANA con le autorità locali e consegna “Premio giornalista dell’anno” auditorium Assolombarda. In serata concerti, cori e fanfare in piazza Mercanti, Galleria Vittorio Emanuele, piazza San Carlo e piazza del Liberty. Il 12 maggio alle ore 8.00 l’ammassamento negli spazi assegnati, che comprendono Via Manin, Bastioni di Porta Venezia, viale Majno, corso Venezia e via Palestro, mentre alle ore 9.00 in programma gli onori alla massima autorità presente e inizio sfilata. Il percorso comprenderà: corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, via Orefici, via Dante (scioglimento largo Cairoli e Foro Buonaparte). In piazza Duomo successivamente ci sarà lo scioglimento, saluto dei sindaci di Milano e Rimini, passaggio della stecca, ammainabandiera e resa degli onori alla più alta autorità presente, onori al Labaro ANA, ai gonfaloni e ai vessilli che lasciano lo schieramento, chiusura Adunata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA