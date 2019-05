Adunata Alpini 2019, raduno a Milano/ Video, la fanfara delle penne nere sulla metro

Neppure il maltempo ha fermato gli alpini, che hanno “invaso” Milano per presenziare all’Adunata del centenario. Sono arrivati in 500mila nella città dove un secolo fa nacque l’Ana, la loro associazione nazionale. Ieri hanno affollato le strade del capoluogo lombardo, e sono pronti a fare lo stesso oggi. Alle 9 è in programma la grande sfilata, con importanti modifiche alla circolazione stradale. Inoltre, al Castello Sforzesco c’è la mostra “Alpini uno stile di vita”. Uno dei luoghi più significativi del raduno è senza dubbio la Cittadella degli alpini, costruita al Parco Sempione in maniera congiunta da truppe alpine e Ana. Interminabili sono state le tavolate, imbandite e affollate. Una festa anche per chi non è alpino: in molti hanno trascorso qualche ora in compagnia delle Penne nere, attraverso eventi o negli accampanti che sono stati allestiti dal comitato organizzatore. E infatti sui social impazzano foto di persone in compagnia degli alpini, da soli o in gruppo, magari con qualche “vecio” di turno.

ADUNATA ALPINI 2019, FANFARA PENNE NERE IN METRO

Una delle immagini simbolo dell’Adunata degli alpini 2019 è senza dubbio la fanfara delle Penne nere in metro. Ottoni, trombe, tamburi e grancassa sulla linea verde tra Cadorna e Moscova hanno suonato il “Trentatre”, la marcia alpina cadenzata con il suono degli scarponi che rimbomba su uno strapiombo di roccia. Nonostante lo sferragliare della metro, le note seguono bene il ritmo delle fermate e delle ripartenze, come ricostruito dall’Avvenire. Una trentina di alpini suonano, sono i congedati delle cinque brigate alpine. Il resto dei viaggiatori ascoltano in silenzio per poi applaudire. Ma significativa è soprattutto la grande sfilata, con le sue suggestioni e le sue emozioni. Una tappa obbligatoria per non dimenticare il passato di un’associazione come l’Ana che nasce da un corpo militare. Ma se gli alpini sono così amati, è proprio per il contributo che hanno dato. Sono cittadini a tutto tondo, impegnati. Milano comunque ha confermato l’amore per alpini e Penne nere: l’abbraccio dei milanesi è stato generoso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA