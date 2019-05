AGGREDISCE VICINO DI CASA GAY CON UNA SEGA/ Omofobia a Milano, vittima scappa

Poteva finire malissimo per un uomo di 44 anni, aggredito sull’uscio della propria abitazione nella serata di venerdì in via Espinasse a Milano, in zona Villapizzone, dal proprio vicino di casa. L’autore dell’aggressione, come riportato da Milano Today, ha bussato alla porta di casa della propria vittima indossando un passamontagna a coprirgli il volto e tenendo una sega in mano. I motivi dell’agguato sono da ricondurre non ad una “banale” lite di condominio degenerata ma ascrivibili ad un caso di omofobia. Il 44enne che si è trovato di fronte il vicino con tanto di sega in mano, infatti, vive al primo piano insieme al primo piano. Non era la prima volta che episodi del genere si verificavano: la vittima, web designer di professione, già ad aprile aveva denunciato per stalking il suo aggressore.

AGGREDISCE VICINO DI CASA GAY CON UNA SEGA

I fatti come detto si sono verificati intorno alle 20 di ieri sera, quando il 50enne si è presentato sul pianerottolo di casa del 44enne mascherato con un passamontagna e tenendo in mano una sega ad arco. Dinanzi a questa scena, il 44enne web designer ha subito tentato di scappare in strada senza cimentarsi in una colluttazione che per lui avrebbe potuto avere delle ben più gravi conseguenze. Una volta sceso in strada l’uomo ha chiamato il 112, con i carabinieri giunti sul posto che hanno provveduto ad arrestare il 50enne con l’accusa di stalking. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, una volta in stato di fermo non ha negato le proprie responsabilità e anzi ha affermato di aver indossato il passamontagna non tanto per nascondere la propria identità bensì per cautelarsi visto che in passato la vittima si era difesa spruzzandogli in faccia lo spray al peperoncino.

