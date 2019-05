AMBRA LOMBARDO/ “Kikò Nalli ha diritto a ricostruirsi la felicità” (Domenica Live)

La storia d’amore di Ambra Lombardi e Kikò Nalli ha conquistato tutti i telespettatori della nuova edizione del Grande Fratello. Tuttavia il passato dell’ex di Tina Cipollari è piuttosto ingombrante e di recente è tornato prepotentemente a galla con le critiche mosse da parte di uno dei suoi figli. Secondo la sexy professoressa del Grande Fratello 16 però Kikò merita di rifarsi una vita: “ognuno di noi ha il diritto di ricostruirsi la propria felicità nel rispetto della famiglia – spiega a Domenica Live – Capisco le perplessità, le gelosie. Se fossi stata stratega avrei coronato il sogno nella casa […]”. La loro storia è frutto, però, di una serie di scelte ponderate: “In casa è cresciuto l’interesse per Kiko”, spiega infatti la prof, “ma non mi sarei avvicinata a lui. Nella casa gli ho detto ‘sei l’unica persona che non abbraccio e non tocco’ perché è stata una cosa mentale, non ho avuto il bisogno di strusciarmi con lui. La sera prima della mia uscita – aggiunge l’ex gieffina – mi ha chiesto di andare a dormire con lui, ma ho rifiutato. Il desiderio c’è adesso, c’era anche all’epoca, ma ho rifiutato. La perplessità dei figli? La comprendo”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

PROTAGONISTA IN TV CON KIKÒ NALLI

La scorsa settimana Ambra Lombardo, l’affascinante professoressa uscita di recente dalla Casa del Grande Fratello 16, aveva avuto modo di parlare per la prima volta dei suoi sentimenti per Kikò Nalli nella trasmissione di Canale 5, Domenica Live. Oggi potrà rifarlo in quanto sarà nuovamente ospite nello spazio dedicato ai protagonisti del reality condotto da Barbara d’Urso. Nonostante la sua eliminazione dalla Casa più spiata d’Italia nella quale aveva avuto modo di iniziare la sua conoscenza con l’ex di Tina Cipollari, anche a telecamere spente i suoi sentimenti per l’hair stylist non sono affatto scemati ma anzi, proprio la sua lontananza le ha fatto comprendere cosa provasse realmente, al punto da di decidere di fermare la sua relazione con Marco, il ragazzo con il quale si stava frequentando da poche settimane. Dopo le sue parole in diretta tv, sono seguiti i fatti e lo scorso lunedì, in prima serata, Ambra e Kikò si sono resi protagonisti di un romanticissimo momento culminato con un appassionato bacio tra i due. Un bacio non visto di buon occhio dal figlio di Kikò, il 12enne Francesco, ed in parte anche dalla ex Tina Cipollari, nonostante l’iniziale commento ironico e apparentemente solidale letto anche in diretta al GF e fatto arrivare a Nalli.

AMBRA LOMBARDO SU KIKÒ NALLI: “MI MANCA E LO PENSO”

I momenti trascorsi nella Casa del Grande Fratello da Ambra Lombardo insieme a Kikò Nalli, però, seppur brevi sono stati così intensi da essere ancora impressi nella mente della professoressa siciliana. E’ stata lei stessa a confermarlo in una recente intervista rilasciata al settimanale Vero, al quale ha confidato: “Credo che tutti si siano accorti che io e Kikò ci cercavamo molto e che trascorrevamo tanto tempo insieme. Non posso negarlo. Se non ci fosse stato lui lì con me, sarei stata diversa, c’è stato subito un grande legame tra noi”. Dopo la sua uscita ha ammesso di aver pensato molto a lui. “Kikò mi ha detto, tra le tante, una cosa bellissima che mi ha toccato. Mi ha detto che, una volta uscita dalla Casa, avrei pensato spesso a quell’esperienza. Un’esperienza che mi avrebbe segnata e cambiata. Aveva ragione”, ammette oggi la bella siciliana. Indubbiamente il fattore anagrafico per lei è stato importante e proprio all’ex di Tina ha dedicato parole significative: “Kikò è stato sin da subito un faro per me, una persona sensibile e profonda con cui potevo confrontarmi. È ironico e intuitivo, mi capiva anche quando ero in silenzio. Le conversazioni più impegnative le ho fatte con lui, c’era empatia tra noi, una grandissima intesa”. Quindi ha ribadito di sentire molto la sua mancanza e di continuare a pensare spesso a lui. Tra i due potrebbe nascere davvero una bellissima storia d’amore?



