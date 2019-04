ANDREA PULONE, SPARA LADRO IN CASA: INDAGATO/ Monterotondo, eccesso legittima difesa

Andrea Pulone, il 29enne che il 26 aprile scorso ha sparato in casa un ladro 16enne di origini albanesi, è indagato dalla Procura di Tivoli per eccesso colposo di legittima difesa, visto che la nuova legge non è ancora in vigore. «Siamo in presenza di un atto dovuto e compiuto a tutela dell’indagato», ha precisato il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto. Intanto si cerca di individuare gli altri autori del tentato furto. «Pochi minuti fa ho avuto notizia che il giovane ferito è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto e questa è senza dubbio una buona notizia». Stando a quanto riportato dall’Ansa, che cita gli inquirenti, nella giornata di oggi sono state disposte delle consulenze tecniche per ricostruire la dinamica dei fatti. Non si esclude che l’indagato possa essere ascoltato nei prossimi giorni. Intanto lui ha paura: «Temo la vendetta degli altri ladri». Per questo è stata disposta una sorveglianza sotto casa. (agg. di Silvana Palazzo)

ANDREA PULONE, SPARA AL LADRO IN CASA

Andrea Pulone, l’uomo che ha sparato un ladro di 16 anni nella sua abitazione di Monterotondo, deve essere sorvegliato 24 ore su 24. Lo ha deciso la procura di Tivoli, secondo cui «deve sentirsi tutelato dallo Stato. Il procuratore capo Francesco Menditto ha spiegato: «Stiamo individuando le altre persone che hanno partecipato al tentato furto». Era stato lo stesso uomo, intorno alle 19 di venerdì scorso, ad avvisare il 112 che degli estranei erano entrati in casa. Ieri i carabinieri hanno consegnato ai magistrati l’informativa sul tentativo di furto, ma le indagini vanno avanti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e dare un volto ai componenti della banda di ladri. Il procuratore capo Menditto ha precisato che «le eventuali decisioni di iscrivere nel registro degli indagati l’autore degli spari non è influenzata dalla nuova norma sulla legittima difesa che, tra l’altro, non è ancora entrata in vigore».

VA PROTETTO: DISPOSTA SORVEGLIANZA

Gli investigatori sarebbero vicini all’identificazione della banda di ladri, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano. Pare che fossero in quattro e che l’auto usata sarebbe stata presa a noleggio. Venerdì sera in tre sono entrati nella casa, a Monterotondo, dopo aver divelto una porta-finestra al pian terreno, mentre il quarto faceva il palo. Andrea Pulone era da poco rientrato dal mare con la fidanzata e stava facendo la doccia al piano di sopra quando ha sentito i rumori. Dopo aver preso dalla cassaforte la sua pistola, regolarmente detenuta per uso sportivo, scende al piano inferiore, apre la porta del salone e sorprende i ladri. Il 29enne spara in casa al ladro, di 16 anni, che è rimasto ferito ed è stato lasciato fuori dal Pronto soccorso. Il giovane ladro stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale Gemelli di Roma. I medici si sono riservati di sciogliere la prognosi tra 5 giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA