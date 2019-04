ANNA, MORTA A 25 ANNI IN INCIDENTE/ Il cane Kira continua ad aspettarla in giardino

Anna Serena Nahi, 25 anni, per tutti i suoi amici e parenti semplicemente “Anna”, è morta ieri, giorno di Pasquetta, in un terribile incidente stradale verificatosi sulla strada che da Melendugno porta alla marina di Torre dell’Orso. Un’auto occupata da due coniugi di Calimera, che viaggiava in senso opposto, le è finita però addosso, dando vita ad un incidente frontale che non le ha lasciato scampo. Ma in questa storia di per sé tragica c’è un elemento a dir poco straziante: quello che vede protagonista Kira, il cane che non si è dato una spiegazione all’assenza prolungata della sua padrona, e per questo continua ad aspettarla impaziente nel giardino di casa. Di questo aspetto ha dato conto “Il Messaggero”, sottolineando la fedeltà dell’animale che ignaro dell’orribile destino della 25enne continua ad aspettare invano il suo purtroppo.

ANNA, MORTA A 25 ANNI IN INCIDENTE

Sulla pagina Facebook di Anna si alternano messaggi di cordoglio e di dolore per la scomparsa di questa giovane così amata di soli 25 anni. Eppure in paese monta la rabbia: perché forse questa tragedia si poteva evitare. Come riportato da Leccenews 24, infatti, sono in tanti ad aver messo nel mirino la Strada Provinciale 297, già in passato teatro di incidenti come quello costato la vita di Anna. A tal proposito c’è chi scrive:”È una stradiciattola buia e tutta curve, ultra frequentata soprattutto d’estate e con un’illuminazione inesistente”. E ancora:”Strada maledetta, orribile, percorsa ad alte velocità e con sorpassi continui”. Melendugno piange Anna Serena, il suo cane, Kira, ancora spera nel suo ritorno. Poi si aggiungerà al coro di dolore.

