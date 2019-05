ANNA TOMASINO/ Anziana morta dopo rapina a Montesacro: fermati 5 banditi

Cinque banditi sono stati arrestati per la morte di Anna Tomasino, la donna di 89 anni uccisa in un tentativo di rapina a Montesacro, a Roma, lo scorso 5 maggio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, polizia e carabinieri hanno fermato i 5 presunti autori della rapina, che erano stati così descritti da un testimone, un residente nel palazzo opposto che li aveva visti calarsi dal balcone al secondo piano per atterrare nel cortile. Si tratterebbe di due giovani “biondini”, di un altro ragazzo alto all’incirca un metro e 80, di un altro più piccoletto e di uno più tarchiato, con la sfumatura ai lati. Da quanto emerso finora, tre sono stati fermati nel Lazio, uno a Ventimiglia e l’ultimo a Torino. Il testimone aveva detto agli inquirenti:”Litigavano, uno dei due sembrava rimproverare l’altro, erano stranieri, avevano l’accento slavo”. Una tensione confermata anche da altri vicini di casa: che uno dei rapinatori rimproverasse all’altro l’aggressione nei confronti della donna.

ANNA TOMASINO, ANZIANA MORTA DOPO RAPINA IN CASA

Anna Tomasino aveva 89 anni e si accingeva a preparare la festa dei 90. Quella sera, nel suo appartamento in via Pizzo Bernina a Città Giardino, tra la Nomentana e piazza Sempione, a Roma, quando i ladri hanno fatto il loro ingresso in casa, era al telefono con un’amica del terzo piano. Proprio lei ha sentito dall’altra parte della cornetta le urla di anna: la donna forse ha tentato di opporre resistenza, un gesto che le è costato molto caro. La vicina di casa di anna, sconvolta, ha allertato il portiere dello stabile che è entrato nell’appartamento con la copia delle chiavi. Pochi minuti, il tempo di arrivare, che Anna Tomasino era già in una pozza di sangue. Una vicina di casa la descriveva così:”La sentivo cantare in napoletano affacciata sul balcone. Una donna deliziosa, sempre curata e così appassionata della vita”.

