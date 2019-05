Antonio Piccirillo, figlio boss contro camorra/ Video Iene “Sono diverso? Uccidetemi”

Antonio Piccirillo qualche giorno fa si è fatto coraggio e ha raccontato pubblicamente la sua storia: è figlio di un boss della camorra ma quel mondo gli fa «schifo». Ed è pronto a sfidarlo: «Se sono così diverso, uccidetemi!». Il 23enne è intervenuto con un megafono durante la manifestazione di Napoli indetta in solidarietà alla piccola Noemi, la bambina ferita gravemente per sbaglio durante un agguato camorristico avvenuto venerdì scorso. Lo ha incontrato per “Le Iene” l’inviata Roberta Rei e il servizio andrà in onda nella puntata di oggi, martedì 7 maggio 2019. «C’è chi pensa che la camorra 50 anni fa era meglio di com’è oggi, ma ha sempre fatto schifo, è sempre stata ignobile, non ha mai pagato», ha dichiarato Antonio Piccirillo al corteo. «Le persone perbene sono quelle che rispettano gli altri e i camorristi non rispettano nessuno». Frasi importanti che ha ribadito a “Le Iene”: «Lo dirò sempre che i camorristi non fanno bene a nessuno».

ANTONIO PICCIRILLO, FIGLIO BOSS CONTRO CAMORRA

«Sono Antonio Piccirillo, figlio di Rosario Piccirillo, che ha fatto scelte sbagliate nella vita. È un camorrista. Dissociatevi, figli di queste persone. Perché la camorra è ignobile, ha sempre fatto schifo e non ha mai ripagato». Così ha parlato Antonio Piccirillo al corteo per la piccola Noemi. A “Le Iene” ha raccontato che suo padre è un boss condannato per reati di estorsione, usura e droga. Ora è in un carcere per persone che si sono macchiate di reati gravi. «Se dovessi descriverlo, mi rifarei ad una sua frase: un fallito di successo», ha dichiarato il 23enne. È un ragazzo senza padre, perché non lo ha mai visto: «Per vent’anni è entrato e uscito dal carcere». Non ci sono scuse per Antonio: «Può essere anche che una persona creda di fare il malavitoso per dare un futuro migliore, ma è ‘na strunzata!». In un colpo il “mito di Gomorra” si trasforma in uno schifo. È bastato aprire il suo cuore. Clicca qui per il video che anticipa il servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA