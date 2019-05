ASSEGNI FAMILIARI, INPS “RUBA” 6 MLD?/ Video Le Iene: Boeri non risponde, Tridico…

Le Iene con Filippo Roma cercano di fare chiarezza sul caso degli assegni familiari, con le famiglie italiane che avrebbero ricevuto circa il 20 per cento in meno del dovuto dall’Inps negli ultimi sei anni. Dopo il no comment prolungato dell’ex numero uno Tito Boeri, l’attuale presidente Pasquale Tridico ha commentato: «E’ vero che l’Inps ha fregato 6 miliardi alle famiglie italiane? Oddio, spero proprio di no!». Dopo aver visto i dati, ha sottolineato: «C’è sempre la differenza di un miliardo: quello che può succedere è che in alcuni capitoli di spesa ci sia maggiore liquidità e venga travasato su altro per un periodo e per una certa esigenza». Prosegue Tridico: «Capisco il punto, questa sarà anche la mia missione: se c’è un ammanco di questo tipo è sicuramente qualcosa che l’istituto dovrà vedere. Certamente mi impegnerò a fare chiarezza su questo: se c’è questa differenza, mi impegno su questo, certo». Poi sulla proposta di allargare il diritto anche agli autonomi: «Io penso che bisognerebbe fare distribuzione al di là della categoria, guardando sicuramente al reddito». Clicca qui per vedere il video del servizio de Le Iene. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LE IENE DA BOERI E TRIDICO

Gli assegni familiari destinati agli italiani sono più bassi di quanto dovrebbero: ogni mese manca circa il 20 per cento. Lo denuncia il presidente del forum nazionale delle associazioni familiari, Gigi De Palo, che si è rivolto a “Le Iene”. «Le famiglie italiane hanno subito un vero e proprio furto da parte dell’Inps. Abbiamo scoperto che sono stati rubati alle famiglie italiane un miliardo l’anno negli ultimi sei anni». L’inviato Filippo Roma ha allora approfondito il tema relativo agli assegni erogati dall’Inps alle famiglie italiane con figli. Ed è partito in “missione” per scoprire che fine hanno fato quei soldi… «In Italia non si fanno più figli e le famiglie sono abbandonate, intanto ogni anno l’Inps fa sparire circa un miliardo di euro destinati a loro», ha dichiarato l’agguerrito De Palo. E quindi Filippo Roma per risolvere questo “mistero” si è rivolto all’ex presidente dell’Istituto, Tito Boeri, e a quello attuale, Pasquale Tridico. Nella puntata di oggi, martedì 30 aprile 2019, il programma spiegherà cosa ha scoperto.

ASSEGNI FAMILIARI, UN MILIARDO IN MENO DA INPS?

Nel video che anticipa il servizio che andrà in onda stasera si vede l’incontro tra Filippo Roma e Tito Boeri, ex presidente dell’Inps. Gli mostra i dati del bilancio Inps: contributi incassati per assegni familiari 6 miliardi, spesa prestazione (soldi effettivamente erogati) 5 miliardi. «Abbiamo scoperto che negli ultimi sei anni un miliardo di soldi che spettava alle famiglie, chissà che fine ha fatto… Noi soltanto questo volevamo chiederle. Come li ha usati, questo volevamo sapere». Dal canto suo Tito Boeri si smarca e preferisce non chiarire: «Io non sono più presidente dell’Inps, quindi ho deciso di non parlare di queste cose». Neppure quando Filippo Roma gli fa notare che all’epoca era presidente dell’Inps cambia idea, anzi replica: «Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire?». E tutto questo mentre l’editore Giuseppe Laterza, organizzatore del Festival dell’Economia, accusa “Le Iene” di aver aggredito “le persone”.





