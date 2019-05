Attentato 1° maggio 2019/ Allerta terrorismo: Roma blindata per il Concertone

Attentato 1° maggio 2019, allerta terrorismo Isis in tutta Italia dopo i tragici fatti delle ultime settimane. Come abbiamo tristemente raccontato, i jihadisti hanno scelto un giorno di festa come la Pasqua per colpire lo Sri Lanka: un multi-attacco, organizzato nei minimi particolari e con nove kamikaze, ha provocato la morte di oltre 350 persone. Ma non solo: appena qualche giorno fa, in Burkina Faso, un commando ha assaltato la chiesa Silgadji, morti il prete e cinque fedeli. In tutta Europa e in Italia massima allerta, dunque, nel giorno in cui si celebra la Festa del lavoro: accesi i riflettori sui grandi centri e soprattutto su Roma, dove è in corso il famoso Concertone del 1° maggio che raduna migliaia di persone.

ATTENTATO 1° MAGGIO 2019, ROMA BLINDATA PER IL CONCERTONE

Il concerto del primo maggio di Roma registra annualmente la presenza di migliaia di persone e, come riporta Il Messaggero, si attendono più di 35 mila spettatori. E’ stato messo a punto un copione ormai collaudato: previsti varchi presidiati da agenti e steward, perquisizioni con i metal detector, divieto assoluto di introdurre nell’area vetro e lattine (vietato anche vendere e bere alcolici). Pochi minuti fa è stata effettuata la seconda bonifica anti-esplosivo della giornata: il dispositivo di sicurezza è stato innalzato al massimo dalla Questura capitolina, con la Basilica di San Giovanni e la Scala Santa che sono tra i maggiori simboli di cristianità al mondo. Il quotidiano romano evidenzia inoltre che l’evento sarà seguito non solo dalle unità speciali Uopi e Api dell’antiterrorismo: presenti anche da Digos e scientifica per osservare e riprendere movimenti o personaggi sospetti. Contromisure anche per quanto riguarda la viabilità: chiusa al traffico l’area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA