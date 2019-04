Attentato Pasqua Sri Lanka, 290 morti/ Chiese-hotel devastati, ma Isis non rivendica

290 morti, più di 400 feriti nell’attentato di Pasqua più sanguinario degli ultimi anni: una tremenda e ignobile “tradizione” che ancora non vede riportare alcun nome di “responsabile” visto che nelle 24 ore seguenti i 7 attentati simultanei in chiese ed hotel delle principali città dello Sri Lanka non vi sono stati rivendicazioni particolare. Si teme che dietro la terribile strage vi sia ancora la mano dell’Isis che dopo la mattanza del suprematista bianco in Nuova Zelanda contro le moschee l’aveva in qualche modo giurata agli “odiati crociati”. Per ora rimane solo il fortissimo dubbio sulla responsabilità dello Stato Islamico ma resta comunque, a prescindere dalle rivendicazioni, un attentato in pieno stile del fondamentalismo religioso islamista. Colpite le chiese durante la Santa Messa di Pasqua, colpiti gli hotel dove albergavano i turisti stranieri occidentali e ben 7 kamikaze entrati in azione con un unico grande obiettivo: fomentare morte e terrore nella tremenda mattinata santa di ieri. Un funzionario del governo asiatico ha fatto sapere che negli 8 attentati avvenuti, ciascuno è stato realizzato da un diverso terrorista mentre in almeno una strada – all’hotel Shangri-La di Colombo – i kamikaze sono stati due.

L’ATTENTATO DI PASQUA (FORSE) SI POTEVA EVITARE

«Gruppi terroristici continuano a pianificare nuovi attacchi. Hotel e luoghi di culto restano tra gli obiettivi ai quali si aggiungono località turistiche, centri commerciali, aeroporti e altre aree pubbliche», è l’allarme lanciato nelle ultime ore dal Dipartimento di Stato americano dopo che diverse vittime delle 290 uccise nell’attentato di Pasqua erano per l’appunto statunitensi. Al momento la Farnesina smentisce ogni coinvolgimento di vittime italiane, ma saranno le prossime ore con i dettagli e i bilanci ufficiali dallo Sri Lanka che si potrà avere piena certezza della portata di questa orrenda mattanza. Arrestati finora 24 sospettati, le indagini proseguono da ore senza però riuscire a trovare il file rouge comune tra i sospettati e i possibili esecutori della strage di massa: intanto la polizia locale fa sapere che gli 8 attentati di Pasqua avvenuti tra Batticaloa e Dehiwala, forse, potevano essere evitati e prevenuti. Le indagini esamineranno i rapporti secondo i quali «l’intelligence avrebbe fallito nel rilevare o mettere in guardia preventivamente contro possibili attacchi suicidi», riporta l’Ansa: non solo, quasi 10 giorni fa pare fosse arrivato in Sri Lanka un allarme «per il rischio di attentati kamikaze contro chiese importanti». I servizi di intelligence internazionali avevano segnalato diversi rischi e sospetti legati al gruppo radicale islamico National Thowheeth Jamàath (Ntj): già lo scorso anno la setta era stata responsabile di atti vandalici contro simboli buddisti, ma mai con tale ferocia e “coordinazione”. Che sia Isis o Ntj, al momento, poco importa per gli effetti devastanti di 290 vittime: servirà di più per capire quali fossero gli obiettivi e, sinistramente, i prossimi eventuali bersagli.

