Attraversa A1 a piedi: travolto e ucciso/ Milano, investitore in stato di choc

Attraversa A1 a piedi, uomo travolto e ucciso da un’auto di passaggio: dramma a Milano nel tratto tra San Giuliano e San Donato Milanese. Come riportano i colleghi de Il Giorno, la tragedia si è consumata ieri, martedì 23 aprile 2019, intorno alle ore 23.00: sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. L’investimento è avvenuto in direzione Milano, con il tratto di strada che è stato chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi, riaperto poi circa cinque ore dopo. Non è ancora chiaro al momento il motivo per cui l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, si trovasse a piedi di notte in autostrada: in corso le indagini degli investigatori per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

ATTRAVERSA A1 A PIEDI: UOMO TRAVOLTO E UCCISO A MILANO

Nuovo dramma sulle autostrade italiane dopo i fatti di Desenzano e della Palermo-Catania: secondo una primissima ricostruzione riportata dai colleghi di Fanpage, l’uomo è stato investito a causa della scarsa visibilità dovuta al buio e alla pioggia, nonché alla sorpresa di vedere un pedone in piena A1. L’uomo alla guida della macchina non è riuscito ad evitare la tragedia, travolgendo in pieno l’uomo: il 55enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale Gaetano Pini in stato di choc. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore su quanto accaduto nella tarda serata di ieri tra San Giuliano e San Donato Milanese.

