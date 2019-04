AUGURI BUON 1 MAGGIO: FRASI E VIDEO/ Festa del Lavoro: origini e immagini

Auguri di buon primo maggio a tutti: si celebra oggi la Festa del Lavoro, una ricorrenza quanto mai sentita in un momento storico in cui la questione del lavoro è uno dei maggiori problemi del Paese. Ma se siete finiti su questa pagina è anche perché cercate delle informazioni aggiuntive su questa ricorrenza. Bene, allora è giusto sappiate perché si festeggia proprio oggi, 1 maggio. Bisogna ricollocare tutto alle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso: l’orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore. La scelta di celebrare questa conquista il primo maggio avvenne in seguito ai gravi incidenti verificatisi nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago e conosciuti come rivolta di Haymarket. Come ricorda Wikipedia, “il 3 maggio i lavoratori in sciopero di Chicago si ritrovarono all’ingresso della fabbrica di macchine agricole McCormick. La polizia, chiamata a reprimere l’assembramento, sparò sui manifestanti uccidendone due e ferendone diversi altri. Per protestare contro la brutalità delle forze dell’ordine gli anarchici locali organizzarono una manifestazione da tenersi nell’Haymarket Square, la piazza che normalmente ospitava il mercato delle macchine agricole. Questi fatti ebbero il loro culmine il 4 maggio quando da una traversa fu lanciata una bomba che provocò la morte di sei poliziotti e il ferimento di una cinquantina. A quel punto la polizia sparò sui manifestanti. Nessuno ha mai saputo né il numero delle vittime né chi sia stato a lanciare la bomba. Fu il primo attentato alla dinamite nella storia degli Stati Uniti. Il 20 agosto 1887 fu emessa la sentenza del tribunale: August Spies, Michael Schwab, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Adolph Fischer, George Engel e Louis Lingg furono condannati a morte (in seguito a pressioni internazionali la condanna a morte di Fielden e Schwab fu commutata in ergastolo; il cancelliere Otto von Bismarck proibì tutte le manifestazioni in favore degli accusati di Haymarket); Oscar W. Neebe a reclusione per 15 anni. Otto uomini vennero condannati per essere anarchici, e sette di loro condannati a morte. L’11 novembre 1887 i condannati furono impiccati a Chicago. (…) L’allora presidente Grover Cleveland ritenne che la festa del primo maggio avrebbe potuto costituire un’opportunità per commemorare questi episodi. Successivamente, temendo che la commemorazione potesse risultare troppo a favore del nascente socialismo, stornò l’oggetto della festività sull’antica organizzazione dei Cavalieri del Lavoro.

AUGURI PRIMO MAGGIO, L’IMMAGINE SIMBOLO DELLA FESTA DEL LAVORO

Se volete fare gli auguri di buon primo maggio ai vostri amici o ai vostri cari con un’immagine in particolare non potete prescindere dall’inviare su Whatsapp, Facebook quella de “Il quarto stato”. Stiamo parlando di un dipinto a olio su tela (293×545 cm) del pittore italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo, realizzato nel 1901 e conservato al Museo del Novecento di Milano. Quest’opera nacque con un primo bozzetto nel 1891 dopo che l’artista vide da vicino una manifestazione di protesta di alcuni operai e su un diario annotò:”La questione sociale s’impone; molti si son dedicati ad essa e studiano alacremente per risolverla. Anche l’arte non dev’essere estranea a questo movimento verso una meta che è ancora un’incognita ma che pure si intuisce dover essere migliore a petto delle condizioni presenti”. Il dipinto raffigura un gruppo di operai che marcia in segno di protesta in una piazza, presumibilmente quella Malaspina di Volpedo, ma con un incedere lento e sicuro, a suggerire la sensazione di vittoria del corteo. In primo piano, davanti alla folla in protesta, vi sono due uomini ed una donna con un bambino in braccio. Lo storico dell’arte Corrado Maltese ha definito il dipinto come il “monumento più alto che il movimento operaio abbia mai potuto vantare in Italia”. Grazie al suo giudizio l’opera fu oggetto di una grande riscoperta da parte della critica contemporanea, arrivando persino al cinema con Novecento, film del 1976 diretto da Bernardo Bertolucci dove il quadro di Pellizza fa da sfondo ai titoli di testa. Ora il dipinto è collocato nel museo del Novecento, di cui costituisce la prima opera esposta, a testimonianza del riconoscimento del suo valore artistico.

AUGURI BUON PRIMO MAGGIO: LE FRASI CELEBRI

Ma che auguri di buon primo maggio sarebbero senza delle frasi “dotte” da inviare ad amici e parenti? Possiamo affidarci per esempio alle parole di Roberto Benigni:”Amare il proprio lavoro è la vera e concreta forma di felicità sulla terra. Quello che spetta alle future generazioni, ai futuri governi è far sì che ciascuno ami il proprio lavoro. Un sogno da Woodstock. Perché con la disoccupazione le persone non perdono solo il lavoro, perdono se stesse”. Molto significative sono anche le parole sul lavoro di un grande della nostra storia come Giuseppe Garibaldi:”Il lavoro ci farà liberi, la libertà ci farà grandi”. Soggettivo il punto di vista di un certo Oscar Wilde:”Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare”. Lo stesso Einstein era scettico:”È veramente un enigma per me che cosa induce la gente a prendere il proprio lavoro con tanta maledetta serietà. Per chi? Per se stessi? Tutti quanti dobbiamo ben presto andarcene. Per i contemporanei? Per i posteri? No, rimane sempre un enigma”. E se non vi bastano nemmeno queste frasi allora ecco per voi una canzone apposita: l’Inno del Primo Maggio di Pietro Gori.





