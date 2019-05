AUGURI FESTA DELLA MAMMA 2019/ Video e frasi: la top 3 delle canzoni da dedicare

La data del 12 maggio si avvicina a grandi passi e le occasioni per pensare alle idee per auguri per la Festa della Mamma 2019 iniziano a ridursi di pari passo. Inutile dire che per celebrare la ricorrenza dedicata alle donne che c’hanno messo al mondo una frase d’impatto sia sempre l’ideale. Ecco allora che una buona idea può essere quella di attingere allo sconfinato patrimonio letterario, che come sempre non ci deluderà. Un esempio? I versi delicati di un gigante come Edmondo De Amicis, l’autore del libro “Cuore” ma anche della poesia “a mia madre”, che recita:”Non sempre il tempo la beltà cancella/o la sfioran le lacrime e gli affanni/mia madre ha sessant’anni e più la guardo/e più mi sembra bella./Non ha un accento, un guardo, un riso/che non mi tocchi dolcemente il cuore./Ah se fossi pittore, farei tutta la vita/il suo ritratto./Vorrei ritrarla quando inchina il viso/perch’io le baci la sua treccia bianca/e quando inferma e stanca,/nasconde il suo dolor sotto un sorriso./Ah se fosse un mio prego in cielo accolto/non chiederei al gran pittore d’Urbino/il pennello divino per coronar di gloria/il suo bel volto./Vorrei poter cangiar vita con vita,/darle tutto il vigor degli anni miei/Vorrei veder me vecchio e lei…/dal sacrificio mio ringiovanita!“. Lacrime assicurate, fidatevi…

AUGURI FESTA DELLA MAMMA: TOP 5 MUSICALE

Se la vostra mamma apprezza la musica allora ecco una top 5 di brani che fanno al caso vostro per farle gli auguri. Impossibile non citare un pezzo “cult” del genere come “Viva la mamma” di Edoardo Bennato. Qualche verso per ripassarne il senso:”Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po’ lunga/così elegantemente anni ’50, sempre così sincera/Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra/le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei!“. Un altro brano molto commovente per descrivere il rapporto madre-figlio, in questo caso maschio, è “Portami a ballare” di Luca Barbarossa:”Dai mamma dai questa sera lasciamo qua/i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull’età/dai mamma dai questa sera fuggiamo via/e tanto che non stiamo insieme e non è certo colpa tua/ ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono/ io ti porto ancora dentro anche adesso che sono un uomo“. Forse meno conosciuto, ma non per questo meno intenso, il brano “Amor de mi vida” dei Sottotono:”Un bambino combatte le sue guerre e cresce/ guidato dalle tue dita, dotata di grazia infinita, è chi mi ha dato vita/E se strabilio è il bene che ti voglio, oltre ad essere tuo figlio/la cosa più bella è che ti assomiglio“.

AUGURI FESTA DELLA MAMMA: I PENSIERI DI PAPA FRANCESCO

Se la vostra mamma è particolarmente credente e devota a Papa Francesco una buona idea per fare gli auguri della Festa della Mamma 2019 può essere quella di scrivere su Whatsapp, su Facebook o direttamente su un bigliettino vecchio stile alcune delle frasi pronunciate dal Santo Padre proprio sulla figura della madre. Significativa la battuta che il Pontefice pronunciò scherzando con i giornalisti sul volo di ritorno dalle Filippine nel gennaio del 2015:”Se qualcuno offende mia madre si aspetti un pugno“. Ma ci sono altre frasi pronunciate dal successore di Pietro che sono in grado di suscitare una profonda riflessione:”Forse le madri, pronte a fare tanti sacrifici per i propri figli e non di rado anche per quelli altrui, dovrebbero trovare più ascolto. Bisognerebbe comprendere di più la loro lotta quotidiana per essere efficienti al lavoro e attente e affettuose in famiglia“. E ancora:”Mentre l’uomo spesso astrae, afferma e impone idee, la donna, la madre, sa custodire, collegare nel cuore, vivificare. Tutti abbiamo bisogno di un cuore di madre che sappia custodire la tenerezza di Dio“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA