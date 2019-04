Auto travolta da torrente in piena: un disperso/ Pisa, coppia inghiottita dall’acqua

La forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore in Toscana, ed in particolare in provincia di Pisa, ha fatto registrare il primo fatto tragico della giornata. Una persona risulta attualmente dispersa dopo che l’auto sulla quale viaggiava è stata letteralmente travolta da un torrente in piena. Come riferisce Repubblica.it nell’edizione locale, l’episodio è avvenuto a Castelnuovo Val di Cecina, nel Pisano, zona attualmente interessata da un violentissimo temporale. Secondo le primissime informazioni emerse, pare che a bordo della vettura coinvolta ci sarebbe una coppia, marito e moglie, la quale stava percorrendo una strada in prossimità di un ponte. All’improvviso l’auto sarebbe stata inghiottita dall’acqua del torrente. Una delle due persone a bordo risulterebbe ancora dispersa anche se i soccorsi sono attualmente in corso. Sul posto, infatti, oltre al personale del 118 sono giunti anche gli uomini delle forze dell’ordine ed i vigili del fuoco del distaccamento di saline di Volterra, supportati dalla squadra Speleo alpino Fluviale di Pisa.

AUTO TRAVOLTA DA TORRENTE IN PIENA: DONNA DISPERSA

Stando alle prime informazioni, una delle persone coinvolte nel drammatico incidente causato dal maltempo sarebbe riuscita a mettersi in salvo. A restare intrappolata a bordo dell’auto, spiega TgCom24, sarebbe stata proprio la donna, mentre il marito pare sia riuscito a mettersi in salvo anche se non ci sarebbero ancora notizie certe in merito. Intanto nella zona continua ad abbattersi un fortissimo temporale che rende difficili anche le operazioni di soccorso attualmente in atto. Mentre proseguono in questi momenti le operazioni di soccorso della persona dispersa, sono già stati avviati tutti i necessari accertamenti per fare luce sulla dinamica dell’incidente. Intanto le previsioni meteo non sembrano dare tregua neppure nei prossimi giorni, quando si prospetta un 25 aprile tutt’altro che festoso, con maltempo che coinvolgerà diverse regioni spaccando in due la nostra Penisola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA