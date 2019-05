Autostrada della Cisa, muore giovane/ La moto sbatte contro un camion

Nel pomeriggio è avvenuto un brutto incidente sull’autostrada della Cisa dove è morto un giovane. Attorno alle ore 15.00 si è verificato uno scontro tra una moto e un camion all’ingresso della galleria di valico tra Berceto e Pontremoli. Il motociclista è stato protagonista di un urto violentissimo e nonostante l’arrivo della Misericordia di Pontremoli e il 118 ha portato ad alzare Pegaso. Queste però hanno constatato il decesso del ragazzo con l’elicottero che è tornato indietro, senza riuscire a trasportare il ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche uomini della Polizia Stradale che hanno consentito di deviare il traffico che si era creato in quel momento. Una situazione che continua ad essere comunque molto complessa anche oltre tre ore dopo l’incidente. Al momento non è noto quello che è accaduto alla persona che guidava il camion che comunque dovrebbe essere uscito totalmente illeso dall’incidente in questione.

Autostrada della Cisa, muore giovane: cause da accertare

Sono ancora da accertare le cause della morte del giovane sull’autostrada della Cisa. Il ragazzo viaggiava su una moto che si è andata a scontrare contro un camion all’ingresso della galleria di valico tra i comuni di Pontremoli e Berceto. Al momento però non è chiaro cosa sia accaduto precisamente e perché l’uomo abbia perso il controllo della motocicletta. Non è arrivato nessun tipo di informazione al momento con la Polizia che ha fatto i sopralluoghi del caso per cercare di avere ulteriori informazioni. Potrebbero presto pubblicare un comunicato stampa che vada a chiarire quanto accaduto sull’autostrada della Cisa.

