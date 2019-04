Azouz Marzouk assume investigatore privato/ Strage Erba, Rosa e Olindo innocenti?

Nei giorni scorsi si è a lungo parlato della strage di Erba in seguito alle parole di Rosa Bazzi rese in una intervista realizzata da Antonino Monteleone per la trasmissione Le Iene. A destare particolare sconcerto è stata la richiesta avanzata da Azouz Marzouk, l’uomo che nella strage ha perso il piccolo figlio Youssef e la moglie Raffaella Castagna, il quale ha chiesto la riapertura del caso. Non si tratta certamente del suo primo appello in quanto l’uomo, ora sposato con una ragazza di Lecco, ha più volte ribadito come a suo dire i veri risposabili della sanguinosa strage non fossero affatto Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due coniugi condannati all’ergastolo. Dopo essersi schierato per l’innocenza di marito e moglie arrestati, nei giorni scorsi Azouz si è rivolto alla Procura della Corte d’Appello – la sola che avrebbe la facoltà di riaprire un possibile processo – di tornare ad ascoltare la Bazzi: “La speranza è che si riapra il caso perché venga fatta giustizia”, ha dichiarato l’uomo alla trasmissione Le Iene. “Speriamo che la richiesta di Azouz Marzouk, che nella strage di Erba ha perso moglie e figlio, sia accolta, e che la Bazzi sia sentita dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano”, era stato il commento della stessa redazione del programma di Italia 1 che in passato era riuscito a dar voce anche ad Olindo Romano, prima di bissare con l’intervista alla moglie Rosa.

AZOUZ MARZOUK, INVESTIGATORE PRIVATO PER SCAGIONARE ROSA E OLINDO?

Gli ultimi sviluppi legati al caso della strage di Erba richiamano esattamente alla ribadita convinzione di Azouz Marzouk circa l’innocenza dei coniugi Rosa e Olindo. Una richiesta che arriva a poche settimane dal “no” della Corte d’Assise di Como rispetto all’analisi di alcuni reperti trovati sul luogo della strage ma mai analizzati. Dopo le richieste di Azouz – nel frattempo tornato a vivere in Tunisia dopo l’espulsione dall’Italia – a scagliarsi contro l’uomo erano stati i fratelli Pietro e Giuseppe Castagna che hanno querelato l’ex cognato. Il loro legale aveva spiegato: “Sono sconcertati dalle ripetute dichiarazioni del signor Azouz e mi hanno chiesto di comunicare l’incarico conferitomi di difendere la loro reputazione e la loro dignità in ogni sede, così come si è fatto e si farà”. A proposito delle richieste di Azouz, oggi a Pomeriggio 5 sarà ospite in collegamento il dottor Davide Cannella, investigatore privato assunto da Marzouk per cercare di scoprire chi è il vero assassino (o i veri assassini) e scagionare così i coniugi Rosa e Olindo.



