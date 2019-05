Banksy: bancarella abusiva a Venezia/ Video, cacciato perché senza autorizzazione

Nuova performance artistica di Banksy. Il celebre e misterioso street artist ha pubblicato su Instagram e poi su Youtube un video che mostra lo stesso esporre a Venezia una piccola bancarella con dei dipinti. Nel filmato si vede un artista di strada, non si sa se sia proprio Banksy o meno, che allestisce appunto una serie di quadri, che nel complesso riproducono una nave da crociera nella Laguna, maestosa fra le gondole e il campanile di piazza San Marco. Come evidenziato da Artribune.it, nel filmato in questione si sentono un paio di commenti, come ad esempio una signora che notando i dipinti di Banksy esclama: «È veramente bello, anche più bello di quello che abbiamo visto in Biennale». Un altro passante, invece, si sofferma in particolare sulla nave da crociera: «Le navi da crociera possono andare a navigare, ma questo è un mostro!». Ad un certo punto, però, l’esposizione viene interrotta dalle forze dell’ordine, con i vigili che si avvicinano all’artista chiedendogli i documenti, e poco dopo, lo stesso Banksy costretto a smontare tutto e ad andarsene, con una crociera sullo sfondo.

BANKSY: BANCARELLA ABUSIVA A VENEZIA

Sono due i temi che probabilmente lo stimato street artist ha voluto sollevare, quello della Biennale di Venezia, grande evento a cui lo stesso Banksy non è mai stato invitato, e le navi da crociera. Su quest’ultima vicenda vi è in corso ormai da anni un acceso dibattito, e recentemente il ministero delle infrastrutture ha fatto sapere: «L’Unesco lo dice da tempo in modo chiaro: Venezia potrebbe diventare un sito a rischio. E le grandi navi contribuiscono in modo pesante a compromettere il delicatissimo equilibrio tra arte e natura su cui si regge la vita in Laguna». Chiara anche la posizione del sindaco della laguna, Brugnano, che intervistato dai microfoni di VeneziaToday ha confessato: «Noi abbiamo le competenze a livello mondiale sulla cantieristica navale, non possiamo smontare la nostra filiera industriale, la stanno smontando perché non conoscono nulla, sono ignoranti allo sbaraglio». Di seguito il video di quanto accaduto

