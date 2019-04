Bari, autista bus cambia percorso: guida a folle velocità/ Paura sulla linea 16 Amtab

Paura a Bari dove l’autista di un bus Amtab, nel quartiere San Paolo di Bari, ha cambiato improvvisamente percorso del mezzo, cominciando a procedere a folle velocità. Partito dall’aeroporto e diretto nel centro del capoluogo pugliese, l’autista del bus, a bordo del quale c’erano alcuni passeggeri tra cui una bambina, ha fatto alcune variazioni e inversioni di marcia che hanno preoccupato i viaggiatori. La notizia è stata lanciata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, spiegando che è intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza che ha sbarrato la strada a Bari e permesso ai passeggero di scendere per sfuggire alla follia dell’autista del bus. Quest’ultimo invece è ancora segregato all’interno del mezzo.

BARI, DAL FOLLE AUTISTA AL CAOS IN TANGENZIALE

Un altro episodio che crea caos a Bari, dopo l’incidente in tangenziale, all’altezza di Mungivacca, e un successivo scontro tra tifosi che nel pomeriggio ha paralizzato il traffico all’altezza di Poggiofranco. Stando a quanto riportato da BariToday, nella colonna di auto ferme a causa di un incidente c’erano alcuni tifosi bresciani diretti a Lecce a bordo di due bus per la partita di stasera. Sarebbero quindi entrati in contatto con alcuni tifosi baresi che tornavano da Bari-Rotonda. Sarebbero stati lanciati sassi contro tifosi lombardi e un giovane sarebbe rimasto ferito, in modo non grave, forse colpito da un’auto durante i disordini. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale della polizia stradale, ora invece un allarme ben diverso.

