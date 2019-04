Battipaglia, bimbo di 10 anni tenta suicidio/ Si lancia nel vuoto davanti alla madre

Choc a Battipaglia, dove un bambino di appena 10 anni avrebbe tentato il suicidio lanciandosi nel vuoto. Attorno alla notizia c’è il massimo riserbo anche alla luce della giovanissima età del minore coinvolto. A riportare l’accaduto è il quotidiano Repubblica.it nell’edizione di Napoli. Il bambino sarebbe caduto dal secondo piano della sua abitazione, compiendo un volo di diversi metri. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno ma non si conoscono altri dettagli in merito alle sue attuali condizioni di salute. A far scattare l’allarme è stata la madre. Quello che potrebbe sembrare apparentemente come un tragico incidente, in realtà assume sempre di più i contorni di un terribile tentato suicidio, nonostante la giovanissima età del bambino coinvolto. Ad avvalorare la tesi secondo la quale il bimbo si sarebbe lanciato volontariamente, secondo alcune fonti, sarebbe il ritrovamento di un biglietto lasciato prima di compiere il gesto.

BIMBO DI 10 ANNI TENTA SUICIDIO: CHOC A BATTIPAGLIA

Il bambino di 10 anni che avrebbe tentato oggi il suicidio, lanciandosi dal secondo piano del suo appartamento, avrebbe compiuto il drammatico gesto sotto lo sguardo della madre, che ha prontamente lanciato l’allarme allertando i soccorsi. Come spiega SalernoNotizie.it, mamma e figlio erano scesi insieme per andare a scuola ma il piccolo sarebbe poi tornato a casa con la scusa di aver dimenticato un quaderno. A quel punto si sarebbe lanciato cadendo proprio davanti alla madre. Le condizioni del bambino di 10 anni sarebbero ritenute gravi. Dopo le prime cure presso il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno, sarebbe stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul caso sono già state avviate tutte le indagini del caso, al fine di fare totale chiarezza sulle dinamiche e sulle reali motivazioni che avrebbero spinto il bimbo a compiere l’assurdo gesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA