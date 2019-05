Ben Hur/ Video, su Rete 4 il colossal con Charlton Heston (oggi, 1 maggio 2019)

Ben Hur è protagonista della prima serata di oggi, 1 maggio 2019, su Rete 4 dove andrà in onda a partire dalle 20.30. Si tratta di una pellicola di straordinario successo che è stata realizzata nel 1959 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della metro-goldwyn-mayer in collaborazione con Cinecittà. La regia di questo straordinario film è stata curata da William Wyler, con soggetto tratto dal romanzo scritto da Lew Wallace e sceneggiatura adattata per la versione cinematografica da Karl Tunberg, Gore Vidal e Christopher Fry. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Miklos Rozsa, il montaggio è stato eseguito da John D. Dunning e Ralph E. Winters mentre nel cast figurano Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet, Stephen Boyd, Hugh Griffith, Martha Scott e Cathy O’Donnell.

Ben Hur, la trama del film

Per Ben Hur andiamo ora a dare uno sguardo alla trama. Siamo nel primo anno dopo la nascita di Gesù Cristo in terra di Giudea e di particolar modo a Gerusalemme dove un ricco principe ebraico di nome Ben Hur ritrova dopo tantissimi anni il proprio compagno di giochi Messala diventato ora diventato un ufficiale romano al quale è stata affidata da Roma il controllo del territorio. Siamo Per la precisione nell’anno 26 dopo Cristo con Messala che deve assolutamente cercare di gestire le tante azioni militari intraprese da giudei che sono naturalmente ostili al governo di Roma. Questa situazione metterà ben presto contro Ben Hur e il vecchio amico Messala anche in ragione di un incidente che viene erroneamente giudicato allo stesso ufficiale romano e che porterà all’esproprio di tutti i peli del principe Braico ed in particolare alla reclusione a vita della mamma e della sorella. Sorte non migliore ci sarà per lo stesso Ben Hur che verrà prima fatto schiavo e quindi si ritrova a far parte di un gruppo di detenuti destinati ai lavori forzati. A tre anni di distanza da questi fatti, Ben Hur si trova su una nave romana che durante una terribile battaglia ha la peggio. Ben Hur non solo saprà salvare la propria di vita ma anche quella del console romano Arrio il quale per riconoscenza lo conduce con sè a Roma per renderlo nuovamente un uomo libero e soprattutto adottandolo come proprio figlio. Negli anni a Roma, Ben Hur diventa un vero campione di corse con quadriga ma il suo unico pensiero è sempre quello di riabbracciare la propria famiglia così farà ritorno in Giudea dove ad attenderlo ci sarà un furente scontro con Messala in una corsa all’ultima sangue dove il romano avrà la peggio nonostante utilizzi diversi trucchi scorretti. Proprio quando Ben Hur ha perso la speranza di poter tornare ad essere felice con la propria famiglia ecco che arriverà un miracolo.

