Benedetta Piacentini/ “Uno dei capitoli più belli della mia vita” (Ciao Darwin 8)

Benedetta Piacentini ha deciso di sfoggiare l’ultimo costume di scena anche in seguito alla precedente puntata di Ciao Darwin 8. Domatrice dal costume tigrato, la ballerina ha sfruttato infatti il look ideato per una delle ultime coreografie per ringraziare tutti i suoi fan e naturalmente staff e guide di ballo che hanno reso possibile registrare un nuovo successo. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini. Nell’ultima settimana Benedetta ha inoltre preferito non condividere tante foto con i fan, spuntando però fra gli scatti delle colleghe e realizzando diverse Stories. Con uno sguardo più serio del previsto, la ballerina introduce infatti un ospite inatteso che l’ha raggiunta durante le ultime prove per sottolineare come le rosse siano le migliori. Il Pancio svela infatti che il dissing è stato un obbligo, per supportare la chioma ramata della Piacentini e di Veronica Lepri. Anche se Giulia Spalletta ha fatto un pallido tentativo per opporsi alle sue parole.

BENEDETTA PIACENTINI, L’ADDIO A CIAO DARWIN 8

Romantica quanto seducente, Benedetta Piacentini si prepara a dare il suo addio a Ciao Darwin 8, anche se i fan del programma potranno assistere ancora a qualche puntata prima del gran finale. Questa settimana si sono tenute infatti le ultime prove per le registrazioni che andranno in onda prossimamente su Canale 5. “Con oggi si chiuderà uno dei capitoli più belli della mia vita”, scrive infatti sulle Stories di Instagram. Nessuna tristezza però sul volto della ballerina, impegnata più che altro nel tormentare il cagnolino bianco e nero con la sua interpretazione di Buonanotte fiorellino. E dopo aver svelato di aver ricevuto un mazzo di rose da un misterioso ammiratore, vediamo Benedetta sorridente e raggiante al fianco di alcuni elementi del corpo di ballo e dei due youtuber Il Pancio e Enzuccio, per Milionario challenge realizzata sulle note di Clementino e Fabri Fibra, grazie alla loro Chi vuole essere milionario?.

