Bimbe picchiate a Caserta: genitori negano accuse/ I nonni “non siamo mostri”

Si torna a parlare di sorelline picchiate e lasciate senza cibo a Caserta e ancora una volta è Pomeriggio 5 il “teatro” del caso con i nonni e i familiari delle povero bimbe che tornano in collegamento con Barbara D’Urso per approfondire tutto quanto di misterioso e assurdo del caso esploso la scorsa settimana. Nel frattempo, davanti al gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i due genitori arrestati per i maltrattamenti ai danni delle figlie di 6 mesi e 3 anni hanno dato una versione dei fatti che in sostanza nega tutto l’impianto della accusa. L’indagine è iniziata, lo ricordiamo, quando i medici hanno riscontrato lividi e fratture su entrambe le piccoline (oggi affidate ad una casa famiglia, assistite 24 ore su 24): lo scorso 3 maggio sempre a Pomeriggio 5 Anna e Francesco (i nonni) sono intervenuti insieme a Mariagrazia, sorella di Vincenzo, il papà delle due bambine, per fare chiarezza sull’accaduto e specificare che una delle due sorelline, la maggiore, viveva proprio con loro nella loro abitazione. «Ci dipingono come mostri ma non lo siamo. La bambina stava con i nonni quando sono venuti a prenderla gli assistenti sociali», ha spiegato nonno Francesco aggiungendo «A loro non è mancato mai nulla, se la bimba era malnutrita come dice l’ospedale è perchè forse la bambina non stava bene e aveva la diarrea. Il papà i bimbi non le tocca, lei è innamorata del padre, oggi è in una casa famiglia e piange perchè vuole il padre».

I NONNI DELLE BIMBE PICCHIATE “NON SIAMO MOSTRI”

La tesi choc ribadita dai nonni lo scorso venerdì vede la difficile possibilità che la madre, «spesso maldestra e sbadata», abbia provocato le ferite “non volutamente” alle due figlie di 6 mesi e 3 anni. Eppure i medici hanno riscontrato fratture a braccia, gambe e costole: davanti a tale evidenza, i nonni hanno rilanciato «la bambina di 3 anni prendendo la sorellina caduta dal divano ha provocato le frattura» anche se la D’Urso davanti a queste tesi si è ovviamente dissociata. La nonna ha poi ribadito «La madre è una persona molto distratta, magari le fratture possono essere dovute a qualche caduta incidentale». Infine, la sorella di Vincenzo, Maria Grazia, ha ribadito «Anche in casa famiglia a questa bambina spuntano lividi, e lì i genitori non c’erano. Magari ha una patologia e i media si stanno accanendo contro persone che non c’entrano nulla». Oggi pronto il “secondo round” con la famiglia collegata e alcune novità emerse nelle indagini di questi giorni che potrebbero dare qualche informazione e “soluzione” in più all’intricata e gravissima vicenda di cronaca che arriva da Caserta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA