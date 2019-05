Bisceglie, sesso in strada: scoppia rissa/ Video della coppia finisce sui social

Atti osceni in luogo pubblico e una rissa: non si è fatta mancare nulla una coppia di Bisceglie. I due adolescenti non hanno saputo frenare i bollenti spiriti, anzi hanno dato “spettacolo” per strada e in pieno centro. Il fattaccio è accaduto lo scorso venerdì notte in piazza Vittorio Emanuele, ma la coppia si era già fatta notare in precedenza in via Aldo Moro con atteggiamenti “spinti”. Poi si sono lasciati andare al punto tale da fare sesso orale davanti a tutti. In tanti hanno ripreso con il cellulare le scene esplicite di sesso che la coppia di giovani stava mettendo in atto davanti a tutti. E i video sono subito diventati virali sui social. Ma la situazione è degenerata ulteriormente quando alcuni hanno provato a porre fine all’amplesso. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ne è scaturita una rissa che non dovrebbe aver provocato alcun ferito, almeno così pare.

BISCEGLIE, SESSO IN STRADA: SCOPPIA RISSA

Una bravata o una voglia sfrenata d’amore? Potrebbe anche essersi trattato di puro esibizionismo sessuale. Di fatto la movida a Bisceglie quest’anno è partita con questi atti osé. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Bisceglie che hanno acquisito alcuni dei filmati che sono stati diffusi in rete. Stando a quanto riportato da BisceglieLive, i due giovani avevano chiaro accento napoletano. Circola anche una foto in cui la coppia è mostrata in inequivocabili approcci sessuali, proprio sotto la lapide dedicata ad Aldo Moro, appena qualche giorno prima omaggiata da una corona d’alloro dalle autorità cittadine. La vicenda comunque ha avuto risvolti politici: perché non è intervenuta la forza pubblica? Il centro di Bisceglie è diventata una zona franca dove tutto è permesso? L’ex sindaco Francesco Spina è andato all’attacco dell’amministrazione comunale: «Ormai si spara, si fanno risse, si fa di tutto nelle piazze biscegliesi e in pieno centro. È alla deriva, allo sbando completo».

