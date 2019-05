Black Beauty/ Su Canale 5 il film con Jim Carter (oggi, 1 maggio 2019)

Black Beauty arricchisce a programmazione televisiva di Canale 5 per il primo pomeriggio di questo mercoledì 1 maggio 2019 partire dalle ore 14:00. Stiamo parlando di una pellicola che è stata realizzata nell’anno 1994 e che rappresenta un adattamento cinematografico del romanzo scritto da Anna Sewell. La regia della pellicola è stata affidata a Caroline Thompson la quale si è anche occupata dello sviluppo della sceneggiatura e del montaggio. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Danny Elfman, la scenografia è stata curata da John Box mentre i costumi indossati dai vari attori sono stati ideati e realizzati da Jenny Beaven. Nel cast sono presenti Alan Cumming, Andrew Knott, Sean Bean, David Thewlis, Jim Carter, Peter Davison e Eleanor Bron.

Black Beauty, la trama del film

Black Beauty è un cavallo ormai diventato anziano che ha trascorso un’esistenza che praticamente attraversato diverse epoche sociali. Nella sua mente viene ripercorsa tutte le varie vicende che hanno caratterizzato la sua vita partendo dall’infanzia passata in alcune delle campagne inglesi fino ad arrivare a momenti in cui si ritrova a dover fare i conti con i primi padroni che si dimostravano piuttosto duri nei suoi confronti anche in ragione del proprio rango aristocratico. In quest’epoca il cavallo pur essendo un purosangue viene utilizzato soprattutto per trainare le carrozze dei ricchi aristocratici in quella che era una Londra particolarmente attraente durante l’epoca vittoriana. Durante questo periodo si instaurerà un bellissimo rapporto con il cocchiere Jerry ma tuttavia lo stesso cavallo non ricorderà in maniera tenera per via delle tante fatiche che ha dovuto affrontare. Diventato troppo vecchio per trainare le carrozze, Black Beauty si troveranno ad una sorta di pensionamento in una fattoria della campagna inglese dove potrà finalmente trascorrere la maggior parte del proprio tempo stando a contatto con la natura e con tutte le sue straordinarie bellezze. Un appassionato racconto che trae spunto dall’omonimo romanzo e che soprattutto permette di raccontare quella che è stata l’Inghilterra dell’epoca coloniale e ossia centro storico e culturale di tutto il mondo.

