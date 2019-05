Brescia, prof si suicida a scuola/ Scoperta choc degli studenti: malore per 3 ragazzi

Succede tutto nella scuola media Giovanni Pascoli di Brescia: un insegnante di musica, il prof tra i più amati dell’interno comprensorio, si è suicidato nella stessa struttura scolastica dove tutti i giorni insegnava. A scoprirlo sono stati alcuni studenti entrando in palestra visto che il 47enne si è impiccato proprio all’interno della piccola aula dove si svolgono le lezioni di educazione fisica. Secondo quanto riportato dai testimoni sotto choc e presenti questa mattina nella scuola bresciana, il professore si è allontanato da un’aula dove stava insegnando e si è diretto verso la piccola palestra dove drammaticamente si è tolto la vita impiccandosi. Sotto choc le 3 ragazzine che in particolare hanno trovato il cadavere del loro prof appeso alle corde della palestra: hanno avuto un forte malore ed è stato necessario il sostegno del 118 che ha portato le studentesse in ospedale per accertamenti ed esami.

MALORE PER LE RAGAZZINE CHE HANNO TROVATO IL PROF SUICIDA

Secondo quanto riportato dall’Ansa, i dirigenti della scuola di Via Repubblica Argentina a Brescia di sono chiusi nel silenzio e per i ragazzi inizierà un percorso di affiancamento con alcuni psicologi. Le grida delle ragazze che hanno scoperto il corpo del loro prof hanno attratto tutta la scuola, con il panico evidente e immaginabile che si è scatenato nei minuti immediatamente successivi al ritrovamento del corpo senza vita. «Era sempre sorridente e pieno di vita – raccontano due sue studentesse a Today.it – ma negli ultimi tempi è cambiato: lo vedevamo nervoso e stressato e spesso si assentava dalla classe durante le lezioni»: la stessa azione l’ha compiuta anche questa mattina, ma purtroppo da quella palestra non è più tornato indietro. Secondo quanto rivelato dagli inquirenti, all’origine del suicidio potrebbe esserci le recenti scomparsa di alcuni familiari del professore: un vuoto che a questo punto potrebbe esser stato fatale per l’uomo disperato e senza più una speranza in vita.

