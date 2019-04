Buon 25 aprile 2019 auguri, frasi e immagini/ Video e citazioni per Festa Liberazione

Come fare gli auguri di Buon 25 aprile? Dopo la Pasqua, arriva infatti una ricorrenza speciale per gli italiani: la Festa della Liberazione. E visto che si tratta di un giorno dalla forte valenza storica, si può fare riferimento alle parole di certi personaggi per rendere in maniera esatta il sentimento che domani aleggerà sulle coscienze degli italiani, anche se dovrebbe farlo comunque ogni giorno. «Qui vivono per sempre / gli occhi che furono chiusi alla luce / perché tutti li avessero aperti / per sempre alla luce», scrisse Giuseppe Ungaretti per i morti della Resistenza. Non possono mancare ovviamente neppure i video per fare gli auguri di Buon 25 aprile, necessariamente di stampo storico per non dimenticare e comprendere a pieno il significato di questa ricorrenza, molto spesso messa in secondo piano rispetto alla giornata di festa. E invece bisogna darle il giusto peso, dovrebbe infatti risvegliare nei cittadini un senso di coesione vera e patriottica. Ci sono poi anche immagini e foto per fare gli auguri di Buon 25 aprile via social, quindi su WhatsApp e Facebook.

BUON 25 APRILE 2019, FRASI AUGURI E CITAZIONI

Ricordare i caduti in guerra è doveroso, bisogna infatti cogliere l’occasione per omaggiare chi ha dato la vita per la Liberazione dell’Italia. E lo si può fare anche scambiandosi gli auguri di Buon 25 aprile, magari scegliendo frasi ricche di significato. «È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature», diceva Sandro Pertini. Ne parlò anche in chiave attuale: «Oggi la nuova resistenza consiste nel difendere le posizioni che abbiamo conquistato; difendere la Repubblica e la democrazia». Enzo Biagi invece affermava: «25 aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita». Significativo anche il pensiero di Antonio Gramsci: «Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita». C’è poi Nilde Iotti sulla Resistenza: «Era stata un fatto straordinario. Aveva realizzato una unità veramente eccezionale che andava dagli ufficiali badogliani agli operai comunisti».

AUGURI BUON 25 APRILE 2019, VIDEO E IMMAGINI





© RIPRODUZIONE RISERVATA