Buona Pasquetta 2019, auguri, frasi e immagini/ Le proposte per WhatsApp e Facebook

Dopo gli auguri di Pasqua, è arrivato il momento di quelli per una Buona Pasquetta 2019. Dopo avervi aiutato nella selezione di frasi e immagini per Pasqua, ecco che ci ritroviamo per quelle di Pasquetta. Se usate molto app come Facebook e WhatsApp, queste idee potrebbero tornarvi utili. Nel fare gli auguri di Buona Pasquetta, si può optare per le classiche frasi a tema (come «Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita sia presente anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasquetta e auguri a tutti»)o su tematiche leggere più adatte per i social. In quest’ultimo caso ecco qualche proposta: «Natale con i tuoi, Pasquetta con la pioggia!». E poi c’è in alternativa: «Buona Pasquetta! Molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano». Insomma, c’è il tema “grigliata” in queste proposte: «Tra una salsiccia, una costata e un po’ di bacon, ti auguro una speciale Pasquetta». C’è anche una proposta molto simpatica: «Non sono assolutamente pronto a ricevere gli auguri per laPasquetta. Devo rispondere ancora a quelli di Santo Stefano».

BUONA PASQUETTA 2019, FRASI AUGURI E IMMAGINI

A prescindere o meno dal rapporto di ognuno di noi con la religione, questa può essere un’occasione per scambiarsi gli auguri di Buona Pasquetta 2019 con un semplice messaggio di affetto con familiari e amici. E allora si può attingere da una selezione di frasi – alcune serie, altre divertenti e sarcastiche – da mandare via sms o WhatsApp. C’è poi Facebook e tutte le altre app social, come Instagram. «Pace e serenità, un abbraccio di gioia a te ed i tuoi familiari. Buona Pasquetta!» E «Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita sia presente anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasquetta e auguri a tutti». Queste sono idee più “tradizionali”. C’è poi qualche opzione più divertente: «Buona Pasquetta a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo!». Ci sono però anche opzioni più formali: «Dolce profumo di primavera, di nuova vita. Nell’aria un vento d’amore, che farà sbocciare nuova speranza nei cuori. Buona Pasquetta!». Insomma, ce n’è per tutti i gusti anche per questa Pasquetta…

