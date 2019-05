Camorra, agguato davanti ad asilo di Napoli/ 7 arresti: uccisero Luigi Mignano

Sette persone sono state arrestate all’alba di oggi, sabato 4 maggio 2019, in quel di Napoli. Sono tutti accusati di aver ucciso Luigi Mignano lo scorso nove aprile in quel del rione Villa. Secondo quanto riferito dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero, l’operazione è stata condotta dagli uomini della polizia e dei carabinieri in quel di San Giovanni a Teduccio, e tutti i fermati sarebbero vicini al clan dei D’Amico e dei Mazzarella. E’ stata inoltre eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di altre cinque persone appartenenti al clan camorristico dei Formicola, per gli omicidi dei fratelli Petriccione, Massimo e Salvatore, avvenuti rispettivamente il 20 giugno del 2002 e l’8 marzo di due anni dopo. L’inchiesta che ha permesso di mettere le manette ai 12 malviventi di cui sopra, è stata coordinata dalla procura della repubblica guidata da Gianni Melillo, a seguito delle indagine svolte dal pubblico ministero Antonella Fratello e dell’aggiunto Giuseppe Borrelli.

CAMORRA, AGGUATO DAVANTI AD ASILO DI NAPOLI: 7 ARRESTI

L’omicidio del 9 aprile scorso colpì particolarmente per la sua brutalità, visto che Luigi Mignano venne freddato dopo un agguato mentre stringeva la mano del suo nipotino che stava portano all’asilo, con il suo zainetto di Spiderman, abbandonato a pochi passi dall’assassinio. La vittima, 57 anni, si trovava in auto assieme al figlio Pasquale di 32 anni, e al nipote (il piccolo di cui sopra): solo per miracolo figlio e nipote uscirono illesi dal mezzo. Un’operazione della polizia in quel di Napoli che giunge a poche ore dalla gravissima sparatoria avvenuta nella giornata di ieri, quando una bambina di soli 4 anni è rimasta gravemente ferita dopo che un proiettile le si è conficcato nel polmone sinistro. Così come il piccolo di cui sopra, anche lei si è salvata per miracolo, ma la situazione nel capoluogo partenopeo resta a dir poco preoccupante viste le continue sparatorie e i consuetudinari regolamenti di conti.

