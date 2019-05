Capo della polizia contro Saviano/ “Accuse ingiuste e ingenerose, chiedo rispetto”

Prosegue la querelle a distanza fra la polizia di stato e lo scrittore napoletano Roberto Saviano. Tutto è nato a seguito di un tweet dell’autore di Gomorra, in cui viene puntato il dito nei confronti degli agenti, accusati di essere a “servizio della campagna elettorale di un partito”, vicini quindi al ministro Matteo Salvini. Quest’oggi il capo della polizia, Franco Gabrielli, è stato intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, e nell’occasione ha spiegato: «Stiamo attraversando un momento particolare nella vita del Paese, vigilia di un appuntamento elettorale importante e caratterizzato da qualche tensione politica. Proprio per questo credo sia interesse di tutti non contribuire ad alimentarle, né coinvolgere nelle dispute quotidiane istituzioni di garanzia come la nostra, tirandole da una parte o dall’altra». Quindi il numero uno della polizia di stato manda un messaggio all’indirizzo proprio di Saviano: «Noi siamo la polizia di Stato, non una polizia privata al servizio di questo o quel ministro».

GABRIELLI, CAPO DELLA POLIZIA, RISPONDE A SAVIANO

Gabrielli commenta poi il famoso tweet di cui sopra dell’autore di Gomorra, definendolo «accuse ingiuste e ingenerose», e aggiungendo che «come vertice di questa amministrazione posso provare fastidio e preoccupazione quando il ministro dell’Interno viene definito ministro della Malavita, ma non mi sono mai permesso di interloquire». Il capo della polizia precisa: «Se però la mia amministrazione viene chiamata in causa con affermazioni false ho il dovere, oltre che il diritto, di reagire e di chiedere rispetto». Gabrielli specifica come in undici mesi alle dipendenze del ministro Salvini al Viminale non ha mai ricevuto dallo stesso indicazioni contrarie a tre principi: «servire lo Stato nell’interesse dei cittadini, ricevo le direttive del governo, sono sottoposto alla legge. Sono i tre capisaldi che ispirano la mia azione». Infine un pensiero sui recenti fatti di cronaca, a cominciare dalla sparatoria a Napoli che ha portato al ferimento della piccola Noemi, fortunatamente in lieve miglioramento: «Io credo che ancora oggi la criminalità organizzata sia la priorità che questo Paese si trova a dover affrontare sul piano della sicurezza».

