Carige, salta l’operazione Blackrock/ Si profila un salvataggio di stato

Blackrock, il comitato di investimenti americano, ha dato parere negativo in merito al salvataggio della banca Carige. L’operazione prevedeva un investimento superiore ai 400 milioni di euro, con l’aggiunta di un aumento di capitale da 720 milioni, ma evidentemente è stata ritenuta troppo rischiosa dagli statunitensi. Secondo quanto stabilito fino a poche ore fa, come ricorda AffariItaliani.it, Blackrock avrebbe dovuto sottoscrivere il 25% dell’aumento di capitale, girando altre quote ad altri investitori, ma si è tirato fuori sul più bello, rimettendo nuovamente a rischio la stessa banca genovese. «I commissari comunicano che – ha fatto sapere stamane lo stesso istituto ligure – al termine di un articolata fase preparatoria nell’ambito della quale si inquadra la delibera del Consiglio di Gestione dello Schema Volontario di lunedì 6 maggio, il fondo BlackRock ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse». La nota ha quindi aggiunto e concluso: «Proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige. Restano, in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l’eventuale avvio dell’iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell’Economia».

CARIGE, SALTA L’OPERAZIONE BLACKROCK

Un vero fulmine e ciel sereno quanto accaduto alla Carige, alla luce anche delle dichiarazioni ottimistiche di ieri del ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, che aveva fatto sapere come il Fondo interbancario di tutela dei depositi avesse approvato l’intervento su Carige da parte di Blackrock, con convocazione dell’assemblea per il 14 maggio. L’esponente grillino aveva inoltre parlato della Carige come di «ennesimo caso di banca portata sull’orlo del fallimento a causa di una gestione scellerata e commistioni politiche. Siamo a lavoro perchè paghi il conto chi è responsabile e non chi è vittima». Ora è tutto nuovamente da rifare e a questo punto sembra ormai scontata la ricapitalizzazione della banca con i soldi pubblici, un salvataggio di stato molto simile a quello già attuato per la Monte dei Paschi di Siena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA