CAROL ALT/ “Ayrton Senna? Mio unico rimpianto”, le altre donne del pilota

Carol Alt ha rivelato che Ayrton Senna è il suo unico grande rimpianto, ma il pilota, scomparso il 1° maggio 1994, ha avuto molte donne note nella sua vita. Nel 1981 si era sposato con Lilian Vasconcelos, un matrimonio che non è durato molto tra i due. Dopo la loro separazione il pilota di Formula 1 ebbe una breve ma intensa storia con Adriane Yamin, la figlia del magnate della Duchas Corona che conosceva fin da quando era bambino. Una storia tra le più chiacchierate fu quella con la presentatrice brasiliana Xuxu Meneghel, della quale Senna disse a Playboy: “Solo una volta nella mia vita ho desiderato un figlio, questo è accaduto con Xuxa”. Tra le storie più brevi, ma comunque chiacchierate, ci sono quelle con Cristina Pensa, moglie di Ruud Gullit, e Cristine Ferracciu. L’ultima storia d’amore della sua vita è stata quella con Adriane Galisteu, una donna che non piaceva alla sua famiglia tanto che al suo funerale fu tenuta a giusta distanza dal feretro e dal corteo delle persone a lui più legate. (agg. di Matteo Fantozzi)

“Ayrton Senna? Lasciai mio marito dopo la sua morte, ma…”

Carol Alt ha parlato della morte di Ayrton Senna, deceduto 25 anni fa proprio il primo maggio. La nota modella ha svelato di aver deciso di lasciare suo marito il giorno della morte del noto pilota di Formula 1. Una cosa che però si va a scontrare con le interviste dell’epoca anche perché Carol Alt rimase con Ron Greschner fino al 1996. All’epoca, come riporta AdnKronos nel suo archivio citando un’intervista a Gente, la donna sottolineò: “Ho lasciato mio marito perché vuole un figlio e mi vuole tenere lontana dal mondo della moda“. Anche se rimane difficile capire perché passarono due anni dalla morte di Senna alla separazione da Greschner, questa specificò: “Mio marito per anni è stato comprensivo con me e ha sempre apprezzato il mio lavoro. Abbiamo anche superato una crisi quando i giornali hanno reso nota la mia relazione con Ayrton Senna. Ma ora da due mesi siamo separati perché non siamo d’accordo sulla cosa più importante e cioè avere un figlio“. (agg. di Matteo Fantozzi)

La prima volta con Ayrton

Carol Alt ha raccontato per la prima volta del suo amore per Ayrton Senna. Il 1 maggio del 1994 a soli 35 anni il campione di Formula 1 moriva per un tragico incidente stradale durante il Gran Premio di San Marino. Da allora sono trascorsi 25 anni. 25 anni di silenzio che la modella dagli occhi di ghiaccio ha deciso di rompere. Dalla pagine di GQ Italia, infatti, la bellissima modella anni ’90 ha voluto condividere con il grande pubblico la sua grande storia d’amore con Ayron. Una storia clandestina vissuta lontano dai riflettori dello spettacolo anche perchè la modella quando ha conosciuto Ayron era sposata con Ron Greschner, giocatore di hockey su ghiaccio. Le cose tra lei e Ron Greschner non andavano affatto: litigi ed incomprensioni fino all’incontro che le cambia la vita. “Per me si aprì un’altra porta, una porta bellissima” racconta Carol Alt, al di là di quella porta c’è Ayrton Senna.

Carol Alt: “Ho amato profondamente Ayrton Senna”

Nel 1990 Carol Alt incontra Ayrton Senna. Lei è una delle modelle più richieste al mondo, lui un campione di Formula 1. L’amore tra i due è immediato, ma entrambi l’hanno vissuto in gran segreto. “Era carino, pieno d’attenzioni. Mio marito non m’aveva mai fatto neppure un regalo di compleanno, lo sa? E io ero così giovane, e lavoravo così tanto, che quasi non ci facevo neppure caso” ha rivelato la top model dalle pagine di GQ Italia. I due si incontravano di nascosto appena potevano: “mi raggiungeva su un’isola, a una sfilata, l’ho amato profondamente” confessa Carol che ha ricordato una serata particolare trascorsa con Ayrton. Erano a bordo della sua Ferrari nelle campagne di Novare, quando Ayrton si rende conto di aver finito la benzina dell’auto. “Carol, è finita la benzina. E io: ma sei serio? Dove lo troviamo un distributore adesso?” racconta la modella. Poi in mezzo al nulla intravedono una stazione di servizio e la modella ricorda tutti i particolari di quella notte: ” ricordo Ayrton scendere dall’auto e iniziare ad armeggiare con la pompa. Finché a un certo punto mi bussa al finestrino e dice: Carol, hai idea di come diavolo funzioni? Per fortuna si fermò un’auto e ci salvò: la scena di questa madre di famiglia che aiuta Senna a fare rifornimento, non la dimenticherò mai”

Carol Alt: “Ayrton Senna mi manca ogni giorno”

La storia d’amore segreta tra Ayrton Senna e Carol Alt è durata per quattro lunghi anni. Il loro amore era ancora vivo anche quel tragico 1 maggio del 1994, giorno dello schianto del campione di Formula 1 durante il Gran Premio di San Marino a Imola. Un giorno terribile che spinse la modella a fare una scelta importantissima per la sua vita: “il giorno della sua morte decisi di lasciare mio marito”. Il giorno dopo, il 2 maggio del 1994, Carol avrebbe dovuto ricevere proprio dalle mani del campione di F1 il premio Telegatto. “So dove ero nel momento dell’incidente, cosa stavo facendo. E che mi crollò il mondo addosso ha raccontato a Il Fatto Quotidiano. Per uno strano scherzo del destino il giorno dopo la morte di Ayrton Senna a Imola, la modella riceveva a Milano il Telegatto. A premiarla ci sarebbe dovuto essere proprio Ayrton, ma non arrivò mai. “Non ricordo chi fece la premiazione” – ha detto la modella – “ma per me è uno dei momenti più dolorosi della vita. Ho ricevuto il premio, Ayrton che doveva portarlo sul palco non c’era più”. Da quel tragico giorno la vita di Carol Alt ha preso una nuova direzione, anche se ancora oggi il suo cuore è tutto per Ayrton: “Piango ancora oggi. Ayrton è il mio unico rimpianto, mi manca ogni giorno. È una mancanza enorme, con lui se ne andò una parte di me”.



