Caserta, sorelline picchiate e senza cibo/ Neonata con fratture: arrestati genitori

Picchiate con violenza inaudita e lasciate senza cibo: questo il dramma vissuto da due sorelline, una di tre anni e l’altra di appena sei mesi, a Bellona, provincia di Caserta. Come riporta Tg Com 24, i due genitori di 35 e 32 anni avrebbero maltrattato e pestato entrambe le piccole, con i medici dell’ospedale casertano che hanno riscontrato delle fratture agli arti della neonata, causate da un eccessivo e violento scuotimento. Parenti e conoscenti della coppia, compresa la maestra della bimba più grande, avevano dei sospetti sulla situazione ma nessuno ha mai denunciato i due genitori, che se la sono presa con le due figlie a causa di alcuni problemi lavorativi ed economici. «La bambina mi diceva che aveva fame» ha rivelato la vicina di casa della famiglia a proposito delle condizioni delle due bimbe, lasciate senza cibo e attenzioni per giorni.

CASERTA, ARRESTATI I DUE GENITORI VIOLENTI

Le sorelline picchiate e senza cibo sono state “salvate” dalle forze dell’ordine, che indagano sui fatti da gennaio: a inizio 2019 infatti la bimba di sei mesi è finita all’ospedale di Caserta dove i medici hanno scoperto i traumi e le fratture, avvisando così la polizia. Gli inquirenti hanno così ricostruito il quadro di violenze ai danni delle due bimbe: come riporta Tg Com 24, i poliziotti hanno anche parlato con la maestra della piccola di tre anni, che ha confermato di aver raccolto il racconto dell’incubo vissuto. Ma non solo: già nel dicembre del 2018 la più piccola era stata portata in ospedale a Caserta per degli accertamenti, ma è stata successivamente dimessa. E le violenze non sono terminate, fino all’intervento delle forze dell’ordine: i due genitori sono stati arrestati e dovranno rispondere delle loro azioni di fronte alla giustizia.

