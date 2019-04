Cassino, bimbo ucciso dalla mamma/ Legale del padre “Non era sulla scena del crimine”

Continua a tenere banco la vicenda del bambino di due anni e mezzo morto a Cassino, in provincia di Frosinone, la scorsa settimana. Ad ucciderlo è sta la mamma, Donatella Di Bona, una ragazza 29enne che pare avesse soffrisse di depressione, ma in carcere vi è anche il padre, Nicola Ferolato, accusato al momento di concorso in omicidio. Il suo avvocato, Luigi D’Anna, ha parlato ai microfoni di “Chi l’ha Visto?” stamane per cercare di aggiornare la situazione: «Al momento non ci sono novità – dice il legale – il mio assistito continua a dire di non essere presente sulla scena al momento dell’omicidio e me lo ha continuato a ripetere. Ha cambiato più volte versione, è vero, ma è confuso, e comunque mi ripete sempre “Avvocato, io lì non c’ero”». Fondamentale sarà quindi capire se Renato fosse presente o meno sul luogo dell’omicidio mentre la madre ammazzava il piccolo Gabriel, cominciando dal capire quali celle ha agganciato lo smartphone del Ferolato: «Stamattina mi è stato notificato un decreto di convalida di sequestro probatorio in riferimento al telefonino, e vedremo se la cella agganciata sarà quella del luogo dell’omicidio. Lui dice di essere arrivato tardi».

CASSINO, BIMBO UCCISO: PARLA L’AVVOCATO DEL PADRE

Anche le testimonianze non collocherebbe in maniera precisa la presenza dell’uomo sulla scena del crimine: «Alcuni teste – prosegue l’avvocato – dicono che era presente sul luogo alle ore 14:30, altri invece lo collocano alle 13:00: non si riesce a capire effettivamente dove stesse, e nemmeno lui riesce a ricordarlo perché è molto confuso. Stamattina sembrava un po’ più lucido e nei prossimi giorni cercheremo di fare un po’ di chiarezza». La sensazione è che il quadro non sia ancora completo: «Ci sarà da lavorare – conclude il legale – ma non so se ci siano altre persone coinvolte in questa storia». Ricordiamo che la madre del piccolo Gabriel si trova in carcere a Rebibbia mentre il padre è al momento detenuto a Cassino.

