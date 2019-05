Cesare Battisti, ergastolo confermato in Appello/ “In 3 anni potrà avere permessi”

Questa mattina la Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell’ergastolo per il terrorista ex PAC Cesare Battisti: dopo l’arresto a seguito dei 37 anni di latitanza e dopo l’estradizione in Italia lo scorso gennaio, i magistrati hanno ripreso in mano quelle condanne all’ergastolo per 4 omicidi (confermati e ammessi nelle scorse settimane dallo stesso Battisti, “ho fatto del male”) e hanno messo questa mattina la parola “fine” all’esecuzione della pena per l’ex terrorista comunista. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di Battisti di commutare la pena di carcere a vita a “soli” 30 anni, che poi – al netto del “presofferto” (periodo già passato in carcere) – sarebbero ammontati precisamente a 20 anni, 7 mesi e 24 giorni. La Corte d’Appello di Milano ha però deciso di rifiutare e respingere la richiesta, aprendo però alla possibilità che tra meno di 4 anni Cesare Battisti possa richiedere dei permessi speciali durante la pena detentiva in carcere: avendo già scontato come “presofferto” sei anni e mezzo, l’ex terrorista braccato in Bolivia potrà presentare domanda per possibili permessi premio già fra tre anni e mezzo, ovvero una volta che risulteranno scontati complessivamente dieci anni di carcere.

CESARE BATTISTI: L’ESTRADIZIONE È STATA REGOLARE

«Le decisioni dei giudici non si commentano e se non si condividono si impugnano», fa sapere l’avvocato difensore di Cesare Battisti, Davide Steccanella: decidendo per possibili benefici e permessi, «i giudici hanno lasciato aperto uno spiraglio stabilendo che la pena nel suo caso non è “ostativa alla richiesta dei benefici penitenziari”». A metà maggio la stessa difesa di Cesare Battisti, nel frattempo rinchiuso nel carcere in Sardegna a Oristano, aveva definito illegittima l’espulsione dal Brasile, chiedendo per questo motivo il no all’ergastolo (pena che non esiste in Brasile e su questo puntavano gli avvocati). Il 17 maggio scorso invece il procuratore generale Lamanna aveva definito la procedura dal Brasile non una estradizione ma una semplice espulsione: «la procedura seguita è stata corretta e che non vale l’accordo di estradizione tra l’Italia e Brasile, definito terzo estraneo». Non considerandola come estradizione, non è dunque legittima la richiesta di tramutare per Battisti una pena alternativa prevista in Brasile: così invece, l’espulsione e l’arrivo in Italia è stato regolare e ora l’ex “killer” dei PAC potrà scontare il suo ergastolo nelle carceri italiane dopo ben 37 anni di estradizione.

