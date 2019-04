Chiavari, ucciso ex collaboratore di giustizia/ Spari in auto: rapina o esecuzione?

Potrebbe essere una rapina finita male, ma potrebbe anche trattarsi di ben altro vedendo il passato del povero orefice 70enne, ex collaboratore di giustizia originario della Sicilia freddato ieri sera con un colpo di pistola alla nuca nel centro di Chiavari. I primi soccorritori l’hanno trovato a terra, vicino alla sua auto, nel parcheggio di un supermercato in corso Dante: si chiamava Pino Orazio e per l’appunto era stato diversi anni fa collaboratore di giustizia. L’allarme lanciato da un uomo che l’ha visto per terra ieri sera è stato subito raccolto dalla polizia e dal 118 ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. In un primo momento sembrava morte naturale, poi la scientifica ha però trovato un minuscolo forellino sulla nuca e l’indagine ha ovviamente preso tutta un’altra direzione. Al momento, come scrive il Secolo XIX, il corpo di Orazio si trova all’obitorio dell’ospedale San Martino con i medici che stanno iniziando i primi accertamenti sulle cause della morte.

LA RICOSTRUZIONE DEL DELITTO

In una prima, tentata, ricostruzione del delitto fatta dagli inquirenti si parte con mola probabilità dall’orario di chiusura dei negozi ieri sera: Orazio, che aveva una oreficeria nel caruggio a Chiavari assieme alla figlia, aveva appena abbassato la saracinesca e si stava incamminando verso il silos dove teneva l’auto. Stando alla Squadra Mobile di Genova, «Orazio è stato colpito a una distanza di 5-6 metri, mentre stava raggiungendo la propria macchina». Il marsupio dell’anziano orefice è stato però ritrovato con tutti i soldi e dunque l’ipotesi di una rapina finita male, che resta comunque la principale pista d’indagine, potrebbe non spiegare appieno cosa realmente abbia portato il killer ad uccidere l’ex collaboratore di giustizia. Gli investigatori nelle prossime ore acquisiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato e ovviamente anche quelle lungo la strada che dal negozio porta al parcheggio: si spera di trovare qualche elemento, qualche indizio per capire chi possa aver compiuto il delitto di Chiavari in un tranquillo martedì sera.

