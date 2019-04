Ciao Darwin 8, incidente sui rulli/ Concorrente rischia paralisi “Non si muove più”

Rischia la paralisi il concorrente di Ciao Darwin 8 vittima di un incidente sui rulli. Lo ha spiegato il cugino Stefano Ambrosetti ai microfoni del Messaggero. «Gabriele ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare». Glielo hanno riferito i medici. L’uomo, impiegato in un ingrosso di pesce, stava partecipando al gioco dei rulli al Genodrome quando è caduto di schiena. Il cugino di Gabriele ha raccontato che la produzione di Ciao Darwin lo ha chiamato perché avevano il suo contatto: gli hanno chiesto il numero di telefono della moglie per farle sapere che era caduto. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Sandro Pertini di Roma, il 54enne è stato poi trasferito al Policlinico, dove è stato operato d’urgenza. Ora è in terapia intensiva. «Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi», ha aggiunto il cugino di Gabriele al quotidiano romano.

CIAO DARWIN 8, CONCORRENTE RISCHIA PARALISI

L’operazione a cui è stato sottoposto il concorrente di Ciao Darwin 8 è perfettamente riuscita, «ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile». Il cugino ha spiegato che «le sue condizioni sono critiche». Stefano Ambrosetti ha poi attaccato il programma, spiegando che la loro rabbia «è dipesa anche dal fatto che hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave». La famiglia del concorrente non ha dunque gradito la reazione della produzione: «Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose. Altro che caduta di schiena la sua: stiamo vivendo un incubo». Ora si attendono altri aggiornamenti sulle condizioni del 54enne, nella speranza che le prossime notizie possano essere positive e annunciare magari una sua ripresa. Si attende un riscontro anche da parte del programma condotto da Paolo Bonolis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA