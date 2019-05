Claudio Lippi a Vieni da me/ “Ho ricevuto proposte hot. Quella regista mi disse…”

Claudio Lippi torna a Vieni da me per rispondere alle domande al buio. L’amatissimo conduttore svela di aver ricevuto una proposta hot in seguito alla quale ha capito quanto sia difficile per le donne avere a che fare, ogni giorno, con le battute e il potere maschile. “Nel 1975, una regista cominciò a farmi delle proposte indecenti che io cercai di evitare. Un giorno, durante le prove, mi disse: ‘Claudio ricordati che se non dici sì, io ti ho inventato e io ti distruggo'” – ricorda oggi Claudio Lippi che poi aggiunge – “Capisco, quindi, cosa voglia dire per il mondo femminile avere a che fare con gli uomini che sono sempre pronti a fare la battutina. Da quel momento, vivo drammaticamente il femminicidio e tutti i probemi che e donne devono affrontare ogni giorno”, spiega ancora per poi aggiungere di averla incontrata nuovamente un paio di anni fa senza ricordare, però, quell’episodio.

CLAUDIO LIPPI: LE SCUSE ALLA MOGLIE E IL MOMENTO PIU’ BRUTTO DELLA SUA VITA

Le domande al buio continuano con Caterina Balivo che chiede a Claudio Lippi se si senta messo da parte dalla televisione. “Ho imparato a fare a televisione quando la televisione veniva insegnata, c’erano dei maestri e quando si cresce, si cerca di salvaguardare il passato. I programmi che farei sono tutti occupati. Credi di poter togliere Conti dai 73 programmi che conduce ogni anno? A me propongono sempre programmi meno accettabili e quindi, avendo un rapporto di fiducia con il pubblico, credo di dover scegliere qualcosa di bello”, spiega. Dal lavoro alla vita privata con l’amore per la moglie a cui chiede scusa: “Un uomo deve sempre chiedere scusa, ma non per retorica. Dopo 13 anni durante i quali è nata una figlia, c’è stato un divorzio e sono cascato nei classici contrasti tra marito e moglie. Devo chiedere scusa soprattutto per aver trascurato la bambina. Quando l’ho capito ho cercato di recuperare e le chiedo ancora scusa”, confessa. Prima di congedarsi dal pubblico, Lippi confessa che il periodo più difficile l’ha vissuto nel 2001 quando l’hanno operato al cuore: “quel giorno sono rinato”.

