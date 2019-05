CASAPOUND A GENOVA, SCONTRI ANTAGONISTI-POLIZIA/ Video, giornalista Repubblica ferito

Nuovi aggiornamenti da Genova, dove un comizio di Casapound ha causato violenti scontri tra antagonisti e forze dell’ordine. Minuti di panico, con manganellate e fumogeni per tentare di arginare i tentativi dei manifestanti di sfondare la zona rossa. Come riporta Repubblica, il giornalista Stefano Origone è stato investito da un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa e, come da lui raccontato, «è stato ripetutamente colpito con manganellate e a calci anche quando è caduto a terra e ha urlato “Sono un giornalista”». Il quotidiano sottolinea in seguito: «Solo l’intervento di un ispettore della Questura di Genova che lo conosce personalmente ha interrotto l’incredibile pestaggio. Secondo le prime informazioni raccolte, Origone ha due dita di una mano rotte e contusioni ed ecchimosi sulla testa e su tutto il corpo». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione a Genova. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

COMIZIO CASAPOUND GENOVA, CARICHE CONTRO MANIFESTANTI

Comizio Casapound Genova, tensione per la manifestazione del partito di estrema destra: 2000 persone hanno preso parte alla contromanifestazione degli antifascisti. Registrati scontri tra gli antagonisti e la polizia: come riporta Repubblica, cariche e lancio di fumogeni in risposta ai tentativi di sfondare la zona rossa posta a difesa di Piazza Marsala, dove è in programma il comizio. La contromanifestazione di Genova antifascista è stata convocata da Cgil, Anpi, Comunita di San Benedetto, Arci e altre associazioni: «Via i fascisti dalla città», il coro intonato dai presenti. Piazza Marsala off limits, come dicevamo, con gli ingressi che sono chiusi dalle griglie della polizia: «Entreranno solo residenti, commercianti e partecipanti alla manifestazione», quanto reso noto da Il Secolo XIX. Schierati 300 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri.

COMIZIO CASAPOUND GENOVA, TENSIONE TRA ANTAGONISTI E POLIZIA

Il Secolo XIX evidenzia che polizia e carabinieri hanno bloccato l’accesso a via Assarotti e via Palestro, con Piazza Corvetto chiusa al traffico. Gianni Plinio, storico esponente del Msi ora in Casapound, ha affermato dal palco del comizio: «Siamo qui non certo per radunare folle in piazza ma per affermare un principio della Costituzione, cioè la possibilità di radunarsi liberamente per un comizio elettorale. Nostalgici? I veri nostalgici della guerra civile e degli anni di piombo sono in quell’altra piazza, noi vogliamo solo esprimere le nostre idee». Un evento che ha mandato su tutte le furie Nicola Fratoianni, leader della Sinistra e candidato alle elezioni europee: «Trovo vergognoso che le forze dell’ ordine di questo paese debbano essere impegnate per consentire ai fascisti di manifestare. Ancora di più in una città come Genova».





