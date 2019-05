Concorso notaio 2018-2019/ Risultati prove scritte e ammessi all’orale: l’elenco

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha pubblicato i risultati delle prove scritte – con relativi ammessi all’orale – del Concorso Notaio 2018-2019 sul proprio portale online: da oggi 8 maggio fino alle prossime ore, financo la giornata di domani, saranno pubblicati tutti i nomi dei candidati che hanno superato gli scritti e potranno accedere alle prove orali (da giugno in poi, ma mancano ancora le date ufficiali). Ricordiamo che il concorso riguarda i 300 posti di notaio indetto con d. d. 2 ottobre 2017 e svoltosi a Roma nei giorni 9, 10, 11, 12 e 13 aprile 2018 all’Ergife Palace Hotel di via Aurelia. Nella giornata di domani 9 maggio 2019, al termine della procedura di apertura delle buste e associazione degli elaborati ai candidati, avverrà la pubblicazione completa di tutti i candidati risultati idonei alle prove scritte del mese di aprile.

CONCORSO NOTAIO, I PRIMI AMMESSI ALLE PROVE ORALI

Secondo l’ultimo comunicato espresso dal Ministero di Giustizia, sono stati pubblicati i primi 10 nominativi dei candidati ammessi alle prove orali del Concorso per esami a 300 posti di notaio emesso dopo decreto dirigenziale del 2 ottobre 2017. I primi nominativi riguardano Francesca Bianchi, Benedetta Ferrarese, Princia Fiorentino, Danilo Golia, Claudia Kauffman, Stefano Carlo Rodolfo Manzi, Francesca Antonella Napolitano, Giuseppe Salvatore Nunziata, Paolo Romano, Francesco Giovanni Sapia. Col passare delle prossime ore fino alla giornata di domani sempre sul portale del Ministero di Grazia e Giustizia – direttamente con link dalla homepage – saranno disponibili tutti gli altri candidati notaio ammessi alla fase finale del Concorso per 300 posti a tempo indeterminato in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA