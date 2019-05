Corruzione Calabria, indagato Governatore Oliverio/ Appalti, nei guai sindaco Cosenza

Dalla Lombardia alla Calabria, la giornata del 7 maggio verrà ricordata come quella del doppio scandalo corruzione nella politica locale delle due Regioni italiane: il Governatore calabro Mario Oliverio (Pd), assieme al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (Forza Italia) e aspirante candidato Presidente, all’ex consigliere regionale Pd Nicola Adamo e altre 17 persone risultano indagati dalla Procura di Catanzaro per reati di vario titolo tra cui associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e turbative d’asta. Nuovo terremoto nella Regione Calabria dopo il recente scandalo sanità e dopo che già lo scorso dicembre Oliverio venne indagato sia per appalti pubblici che per ipotesi di corruzione con tanto di obbligo di dimora imposto sempre dalla Procura di Catanzaro. In questa ultima tornata di indagini, a tutte le persone sotto inchiesta sono stati notificati gli avvisi di garanzia da Guardia di Finanza e Carabinieri: di nuovo al centro delle ricerche per le forze dell’ordine è la vicenda in merito ai nuovi investimenti per la città di Cosenza, dal nuovo ospedale alla metropolitana di superficie fino al museo di Alarico.

TERREMOTO IN CALABRIA: CORRUZIONE IN APPALTI

Secondo quanto riporta Repubblica, Oliverio e Adamo sarebbero coinvolti nel secondo filone dell’inchiesta “Lande Desolate” per esplicita corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, «aggravata dalla finalità di stipula di contratti e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio». Nello specifico, spiegano sempre i colleghi dI Rep, nel 2016 il Governatore calabro assieme ad Adamo e Bossio avrebbe stretto un “accordo illecito” per rallentare i lavori con il direttore Francesco Tucci e l’imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri. Tali elementi in realtà erano già emersi quasi tutti nel primo filone emerso a fine dicembre e ora bisognerà comprendere in che modo l’evoluzione delle inchieste sia giunto fino alle novità di giornata e come gli appalti per i nuovi servizi di Cosenza siano ancora legati ai lavori per Piazza Billotti sempre nel Comune cosentino.

