CORTE UE, “NO A RIMPATRI RIFUGIATI CHE RISCHIANO LA VITA”/ Sentenza spiazza Salvini?

La Corte Ue con una sentenza manda di fatto a carte quarantotto i progetti di Matteo Salvini sui rimpatri dei migranti. Con un pronunciamento della Corte di Giustizia europea pubblicato oggi viene infatti sancito che un rifugiato in fuga da un Paese in cui rischia la tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra non può essere rimpatriato o respinto nel sopracitato Paese anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza. Come riferito dall’ansa, “fintanto che il cittadino di un Paese extra-Ue o un apolide abbia fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese d’origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come rifugiato indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato sia sirtato formalmente riconosciuto”. La Corte ha infatti ricordato come la stessa Carta dei diritti fondamentale dell’Ue vieta infatti “in termini categorici la tortura nonché pene e trattamenti inumani e degradanti a prescindere dal comportamento dell’interessato e l’allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tale genere”.

CORTE UE, “NO A RIMPATRI RIFUGIATI CHE RISCHIANO LA VITA”

La Corte Ue che ha stabilito che un cittadino di uno Stato extra-Ue o apolide non può essere rimandato in un paese dove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate è intervenuta sulla questione in risposta al caso sollevato da un cittadino ivoriano e uno congolese, nonché una persona di origine ceceni, che – come riporta La Stampa – si sono visti revocare lo status di rifugiato o negare il riconoscimento in Belgio e Repubblica Ceca poiché considerate una minaccia alla sicurezza o condannate per un reato particolarmente grave per la comunità dello Stato membro ospitante. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che le disposizioni previste dalla direttiva del 2011 che regola le procedure di revoca dello status sui rifugiati sono valide ma “la decisione di revocare o rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato non produce l’effetto di privare una persona né dello status di rifugiato né dei diritti che la Convenzione di Ginevra ricollega a tale status se questa persona ha il fondato timore di essere perseguitata nel suo paese di origine”. In altri termini, la Corte ha riconosciuto che il diritto Ue assicura ai rifugiati una protezione maggiore di quella garantita dalla Convenzione di Ginevra. Spetta alla magistratura nazionale stabilire se l’interessato è da considerarsi o meno un clandestino con tutte le implicazioni connesse a questo status.

© RIPRODUZIONE RISERVATA