Cosenza, evaso clandestino dal carcere/ 20enne infilato tra le sbarre ora è in fuga

Un clandestino irregolare di 20 anni è evaso questa mattina dal carcere di Cosenza dopo essere giunto nel penitenziario calabrese proprio questa mattina, in arrivo da Reggio Calabria dopo il trasferimento deciso dalla Procura. Dopo l’allarme improvviso all’interno della Casa Circondariale, è scattata una caccia all’uomo con posti di blocco in tutta la città da parte di carabinieri e polizia: al momento, quello che si sa, è che l’evaso giovanissimo sarebbe vestito con una maglietta e dei pantaloncini corti ma maggiori dettagli verranno concessi in seguito non appena gli inquirenti avranno tracciato al meglio il profilo dell’evaso e informato tutti i posti di blocco possibili per evitare che il detenuto possa allontanarsi troppo da Cosenza.

EVASO DA CARCERE DI COSENZA: CACCIA AL GIOVANISSIMO

Mentre la caccia all’uomo al 20enne evaso sarebbe in corso già da tutta la mattina, è ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’evasione tutt’altro che scontata: «Il giovane sarebbe riuscito a infilarsi tra le sbarre del perimetro esterno del carcere ma non e’ chiaro se la fuga sia stata attuata durante le fasi dell’arrivo in carcere», riporta l’Ansa dopo l’annuncio dell’evasione dal carcere di Cosenza. Il 20enne extracomunitario avrebbe dovuto scontare una pena fino al 2023 ma ancora non è chiaro i motivi del trasferimento da Reggio e Cosenza proprio questa mattina: secondo quanto riporta Il Giornale, il ragazzo ora ricercato anche dagli elicotteri sarebbe un africano del Mali e risponderebbe al nome di Amadou Collbally.

© RIPRODUZIONE RISERVATA